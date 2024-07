Miguel Ramos no GT World Challenge em Hockenheim

Após as 24h de Spa-Francorchamps, chegou o momento de iniciar, no próximo fim de semana, a Sprint Cup no Circuito Alemão de Hockenheim.

O arranque da Fanatec GT World Challenge 2024 foi promissor, com os melhores tempos da Bronze Class alcançados nos treinos das 24s de Spa, contudo a corrida foi madrasta para Mclaren #188.

A corrida do próximo fim de semana tem o formato de Sprint com duas corridas de 60 minutos, uma no sábado e outra no domingo, na qual Miguel Ramos dividirá o Mclaren #188 da Garage 59, com o Italo-Monegasco, Louis Prette, num fim de semana que se prevê de muito calor nesta região da Alemanha.

Segundo Miguel Ramos, “o azar das 24h já passou, agora teremos um fim de semana com duas corridas, nas quais dividirei o Mclaren com o Louis Prette. Nos treinos livres, infelizmente não estivemos competitivos pois sentimos muitos problemas devido à temperatura muito alta aqui na Alemanha. Amanhã a previsão aponta para temperaturas acima dos 30º, mas vamos tentar melhorar de modo a podermos lutar por uma boa classificação em Hockenheim”.

Horário Previsto (C.E.T.) para Hockenheim:

Sábado dia 20 de julho

09:50 – 10:00 Qualifying 1

14:15 – 15:15 Race 1

Domingo, dia 21 de julho

09:50 – 10:00 Qualifying 2

14:15 – 15:15 Race 2

A Fanatec GT World Challenge pode ser seguida ao vivo no YouTube ou através da APP Oficial para IOS e/ou Android, disponível na App Store ou Google Play.