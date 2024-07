Miguel Ramos com dois abandonos na GT Sprint Cup em Hockenheim

Uma Pole-Position no sábado e outra no domingo demonstraram a competitividade da dupla de pilotos do McLaren #188. No entanto um problema mecânico na Corrida 1 e um toque de um adversário na Corrida 2, colocaram a equipa fora da luta pela vitória em ambas as corridas.

Para Miguel Ramos, “parece uma malapata. Tivemos dificuldades nos primeiros treinos de sexta-feira, mas depois, tanto no sábado como no domingo, ambas as qualificações correram muito bem, como provam os melhores tempos da Bronze. Contudo tanto numa como noutra corrida, o azar apareceu-nos quando pensávamos que tínhamos as operações na mão e só dependeria de nós levarmos o carro até final, pois os nossos principais adversários na Bronze, estavam muito atrasados. No sábado um problema mecânico tirou-nos a vitória mais que certa e hoje à tarde a pancada que levei tendo feito rodar o carro, mandou-nos para último e muito longe de poder discutir fosse o que fosse. Para a semana voltamos à Alemanha, para as 3h de Nurburgring, prova da Endurance Cup, onde esperamos que este azar nos dê folga”.