Miguel Oliveira estreia-se com o KTM X-Bow GTX nas 24h de Barcelona | AutoSport

Miguel Oliveira vai trocar as duas rodas da KTM RC16 pelas quatro rodas e o cockpit do KTM X-BOW GTX. Essa troca será feita para alinhar nas 24 Horas de Barcelona entre os dias 3 e 5 de setembro, naquela que será a sua primeira experiência numa competição automóvel internacional.

Miguel Oliveira vai alinhar na prova catalã junto da equipa True Racing na prova de enduro, que vai ter lugar no Circuito de Barcelona-Catalunha.

‘Estou super animado e orgulhoso com a oportunidade de competir nesta corrida. As corridas de motos sempre fizeram parte de quase toda a minha vida, mas a minha carreira começou no campeonato português de karting e, por isso, sempre quis competir em quatro rodas. Não houve qualquer hesitação da minha parte quando Hubert Trunkenpolz me convidou’, afirma o piloto português.

Hubert vai também ele alinhar nas 24 Horas de Barcelona aos comandos de KTM X-BOW GTX, mas ao lado de Miguel Oliveira vão estar Reinhard Kofler, Peter Kox e Ferdinand Stuck – filho do ex-piloto de Fórmula 1 Hans-Joachim Stuck – e com os quais o piloto de Almada quer ‘…aprender o mais possível. Competir é naturalmente uma parte substancial das corridas, mas penso que a minha prioridade principal será encontrar o meu ritmo e divertir-me’.

Além do GTX onde irá alinhar Miguel Oliveira – o GTX é o modelo mais evoluído e competitivo da família dos X-BOW –, a formação da True Racing vai colocar em pista outro modelo idêntico, o mesmo se passando com as equipas da RTR Projects e Reiter Engineering, sendo que os segundos são considerados candidatos ao lugar mais alto do pódio.

Antes da corrida, as equipas e os pilotos vão poder preparar-se com treinos livres e sessões de qualificação. As 24 Horas de Barcelona vão ser transmitidas em direto no site oficial do organizador em www.24hseries.com.