Miguel Oliveira de Porsche no Estoril no Campeonato de Portugal de Velocidade | AutoSport

O Campeonato de Portugal de Velocidade by Sport TV vai cumprir a derradeira jornada no Autódromo do Estoril nos dias 11 e 12 de dezembro. E nesta última jornada, a organização da competição reservou uma surpresa.

Miguel Oliveira, piloto do Moto GP e da equipa oficial KTM, vai disputar a derradeira jornada do Campeonato de Portugal de Velocidade by Sport TV ao volante de um Porsche 991 GT3 Cup 3.8.

Miguel Oliveira é, assim, mais um motivo de interesse para as três corridas da jornada final do Campeonato de Portugal de Velocidade by Sport TV que vai decidir, também, os campeões das diversas categorias da competição.