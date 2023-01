Miguel Gomes testou em Daytona para a NASCAR ARCA Menards | AutoSport

Miguel Gomes, piloto português que compete na Euro NASCAR desde 2021, esteve presente este fim de semana em Daytona, nos testes de pré-epoca da ARCA Menards Series, campeonato que pertence à NASCAR, no Ford Fusion 01 da equipa Fast Track Racing.

Gomes realizou 4 sessões, mas só na última pode experimentar o ‘draft’, devido a problemas com o rádio que praticamente impediam as comunicações em pista. Na oval de Daytona aproveitar o cone de aspiração, ou ‘draft’ como normalmente é referido, é essencial e os mais rápidos foram os que andaram em grupos de ‘drafting’ mais alargados.

Ainda assim os testes correram bem, o objetivo era analisar se o piloto estaria apto para correr no campeonato, e em Daytona mais especificamente, e a boa notícia é que Gomes tem agora luz verde da ARCA Menards para correr.

Sobre o teste em Daytona, o piloto escreveu na sua página do Facebook que: “Incrível! É a palavra que melhor descreve a experiência em Daytona, diferente de tudo o que fiz até hoje. No início não acreditas que é possível andar ali a fundo mas depois tentas e vês que o carro corresponde e a partir daí é uma sensação indescritível!”

O objetivo passa agora por fazer corridas neste campeonato que começa já no próximo dia 18 de Fevereiro em Daytona, um dia antes da famosa Daytona 500 que marca o inicio da NASCAR Cup Series. Em paralelo Gomes pretende continuar a correr na Euro NASCAR, onde começou em 2021 no Camaro 46 da equipa Marko Stipp Motorsport.

Foto: Miguel Gomes