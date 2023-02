Miguel Gomes prepara corrida da NASCAR ARCA Menards na oval de Daytona | AutoSport

Miguel Gomes está perto de se tornar no primeiro piloto português a competir no circuito oval de Daytona numa prova da NASCAR ARCA Menards. Depois de duas épocas na Euro NASCAR, Gomes será um dos 41 pilotos que vão disputar um dos 40 lugares disponíveis para a corrida da NASCAR ARCA Menards no próximo sábado – 18 de fevereiro – na 60ª edição da prova, um dia antes de famosa corrida Daytona 500.

Como demos conta antes, Miguel Gomes foi um dos 61 pilotos em teste em Daytona em janeiro passado com o objetivo de analisar se o piloto estaria apto para correr no campeonato, e em Daytona mais especificamente. Depois de duas temporadas na Euro NASCAR ao volante do Camaro 46 da equipa Marko Stipp Motorsport Gomes vai agora correr no Chevrolet SS 02 da equipa Young´s Motorsports.

Miguel Gomes tem como alvo a participação em mais corridas da NASCAR ARCA Menards e continuar a competir na Euro NASCAR, estando neste momento a procurar ativamente por apoios que sustentem estes dois projetos.

A corrida em Daytona arranca no sábado às 18h30 (hora em Portugal continental) e terá um total de 80 voltas (200 milhas), com a qualificação a decorrer no dia anterior à mesma hora.

Foto: Tanya Banning

Foto de capa: Miguel Gomes