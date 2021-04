Miguel Gomes: o primeiro português a tempo inteiro numa série oficial da NASCAR

Miguel Gomes confirmado na NASCAR Whelen Euro Series 2021! Ora aí está uma informação ‘fora da caixa’. É sempre bom saber de pilotos portugueses que correm um pouco por todo o mundo e em todo o tipo de competições.

Depois da participação em 2020 no programa de recrutamento da Euro NASCAR, o piloto português confirmou a sua participação na temporada 2021 da Euro NASCAR 2, ao volante do Chevrolet Camaro número 46 da equipa alemã Marko Stipp Motorsport.

Miguel Gomes já tinha anteriormente participado em corridas de Stock Cars, na European Late Model Series e no campeonato Britânico VSR V8 Trophy, mas será a primeira vez que faz uma temporada completa e que participa numa série oficial da NASCAR. Uma NASCAR “à europeia” já que desta vez o campeonato apenas contará com provas em pistas convencionais, ficando de fora a oval de Venray e Tours, que chegaram a fazer parte do calendário noutras edições.

“A NASCAR é uma das minhas grandes paixões, desde miúdo, e conseguir correr num campeonato oficial da NASCAR é um sonho tornado realidade. Vai ser uma temporada

de aprendizagem e descoberta mas espero, corrida a corrida, conseguir melhorar e ser mais competitivo. Só faltam as ovais, onde me sinto mais à vontade, mas esta participação pode ser uma porta de entrada para futuras corridas em oval, em solo americano como já aconteceu com outros pilotos.”

A temporada arranca no próximo dia 15 de maio com uma jornada dupla em Valência, no circuito Ricardo Tormo, e contará ainda com mais 6 provas duplas, Most (Republica Checa), Brands Hatch (Inglaterra), Hockenheimring (Alemanha), Grobnik (Croácia), Zolder (Bélgica), sendo a final em Vallelunga (Itália).

Miguel Gomes será assim o primeiro português a fazer uma temporada completa numa série oficial da NASCAR.