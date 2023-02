Miguel Cristóvão ruma às Asian Le Mans Series | AutoSport

Depois de um mais um título conquistado em 2022, Miguel Cristóvão dá um passo em frente na sua carreira e disputa este ano as Asian Le Mans Series aos comandos de um LMP3, preparando uma temporada que será entusiasmante.

Depois de um mais um título conquistado em 2022, Miguel Cristóvão dá um passo em frente na sua carreira e disputa este ano as Asian Le Mans Series aos comandos de um LMP3, preparando uma temporada que será entusiasmante.

O piloto de Lisboa sagrou-se o ano passado Campeão de Portugal de Velocidade e vencedor do Iberian SuperCars, ambos na classe Bronze, recheando o seu rico palmarés e dando seguimento a uma senda de sucesso que se traduz em títulos consecutivos desde 2019, inclusive.

Dados os bons resultados, um passo em frente na sua carreira era a evolução natural para Miguel Cristóvão que aposta no regresso aos LMP3, categoria de protótipos de base na escada até Le Mans e o Campeonato do Mundo de Endurance – carros com os quais venceu dois títulos nas Ultimate Cup Series, em 2020 e 2021.

Assim, o Campeão de Portugal de Velocidade – Bronze resolveu aceitar o desafio que lhe foi lançado pela Inter Europol Competition e disputar as Asian Le Mans Series aos comandos de um Ligier JS P320, que dividirá com Kai Askey e Wyatt Brichacek. “Já há algum tempo que pretendia regressar aos LMP3, mas num campeonato ainda mais competitivo que as Ultimate Cup Series. As provas que disputei o ano passado nas European Le Mans Series, mesmo com alguns problemas que nos impediram de mostrar resultados, acabaram por ser uma boa forma de me mostrar às equipas e a Inter Europol Competition endereçou-me um convite que se mostrou irrecusável”, salientou Miguel Cristóvão.

O português entrará num ambiente completamente diferente, desconhecendo os circuitos por completo, mas isso não o desmotiva, antes pelo contrário, sublinhando que será uma forma de ganhar ritmo rapidamente frente a adversários muito fortes, uma vez que a maior parte dos melhores pilotos e equipas estarão presentes no Médio Oriente para dar início à época deste ano. “Vai ser tudo novo – equipa, colegas de equipa e circuitos – e isto frente a uma oposição com um elevado nível competitivo. No entanto, gosto deste tipo de desafios e sinto-me preparado para dar um grande salto na minha carreira. Vou olhar para esta competição como uma forma de preparar a época europeia, mas claro que o objectivo passa sempre por conquistar bons resultados. Estou confiante e estou certo de que, com o trabalho árduo de todos – da Inter Europol Competition e dos meus colegas de equipa – poderemos assegurar classificações de relevo”, concluiu Miguel Cristóvão.

As Asian Le Mans Series disputam-se ao longo de dois fins-de-semana e quatro corridas em dois circuitos. Nos dias 11 e 12 de Fevereiro realizam-se duas provas de quatro horas no Autódromo do Dubai. Uma semana depois, a 18 e 19 do corrente mês, serão efectuadas mais duas com a mesma duração no circuito de Yas Marina, Abu Dhabi. Todas as corridas podem ser seguidas no canal de Youtube da competição,