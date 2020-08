Miguel Cristóvão na Ultimate Cup Series

Miguel Cristóvão disputa esta temporada as Ultimate Cup Series na categoria de Protótipos, uma competição com ligações a Le Mans e que tem passagem marcada por Portugal. O português depois de ter estado na luta pelo ceptro Pro-Am das GT4 European Series em 2018 e de ter conquistado o título de 2019 das GT4 South European Series prossegue a sua carreira com mais um desafio, ascendendo agora aos protótipos, LMP3, que estão na base do caminho de preparação para as 24 Horas de Le Mans e o Campeonato do Mundo FIA de Endurance.

As Ultimate Cup Series serão disputadas ao longo de seis eventos, tendo um deles como palco o Autódromo Internacional do Algarve, agendado para de 26 a 29 de Novembro, e outro o Autódromo do Estoril, de 10 a 13 de Dezembro. Cada um dos fins-de-semana será composto por uma corrida de três ou seis horas de duração, sublinhando a ligação da competição com o espírito de Le Mans. Para além disso, os Campeões da edição deste ano serão premiados com uma inscrição do ACO para a Le Mans Cup.

Miguel Cristóvão mostra-se entusiasmado com o novo capítulo da sua carreira, que representa um passo em frente. “Penso que a maior parte dos pilotos sonha um dia em competir nas 24 Horas de Le Mans! Nos últimos anos tenho vindo a competir em campeonatos que têm algo em comum com esta prova mítica, mas as Ultimate Cup Series é que mais se aproxima, com protótipos, os LMP3, muito competitivos e que tem performances fantásticas – aproximam-se das marcas dos Fórmula 1 do início dos anos 90 – graças a uma aerodinâmica muito evoluída e aos seus 450 cv de potência. Esta competição é muito bem organizada e tem um elevado nível, o que, juntamente com o facto de visitar o nosso país, foi determinante para a minha escolha. Para além disso, todas as provas terão transmissão através da internet, permitindo dar retorno mediático aos meus patrocinadores”, afirmou o piloto de Cascais.

Miguel Cristóvão não é estranho à Ultimate Cup Series, tendo no ano passado disputado a derradeira etapa da temporada, em Paul Ricard, tendo estado na luta pelos lugares do pódio aos comandos de um Ligier JS P3 do Team Virage.

Face à boa experiência, o português acabou por aceder ao convite da formação sediada em Espanha, voltando a assumir os comandos do carro francês ao longo da temporada que se avizinha. “Gostei da experiência do ano passado com o Team Virage, que demonstrou ser uma equipa muito profissional com grande atenção ao detalhe, sendo capaz de apresentar um carro muito performante. Julgo que esta época teremos os meios para sermos competitivos e vamos lutar para poderemos garantir bons resultados”, concluiu Miguel Cristóvão.

A temporada deste ano da Ultimate Cup Series terá o seu início nos dias 3-6 de Setembro no Circuito de Dijon, prosseguindo em Magny-Cours. O seu epílogo será em Portugal no final do ano.

CALENDÁRIO 2020

3 a 6 de Setembro – Dijon – França

24 a 27 de Setembro – Magny-Cours – França

15 a 18 de Outubro – Magny-Cours – França

12 a 15 de Novembro – Navarra – Espanha

26 a 29 de Novembro – Algarve – Portugal

10 a 13 de Dezembro – Estoril – Portugal