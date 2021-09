Miguel Cristóvão na pole-position em Le Mans | AutoSport

Miguel Cristóvão está a protagonizar uma estreia memorável em Le Mans e conquistou a pole-position para a quarta ronda da temporada deste ano do Ultimate Cup Challenge. O português chegava ao Circuit de Bugatti, que aproveita algumas das zonas da pista das 24 Horas de Le Mans, sem qualquer conhecimento do traçado, mas isso não o impediu de voltar a colocar o seu Ligier JS P320 na melhor posição da grelha de partida.

Miguel Cristóvão e os seus colegas de equipa, Julian Wagg e Mathis Poulet, estiveram num nível inalcançável para os seus perseguidores e dominaram completamente a qualificação. O piloto de Cascais gostou do traçado de Le Mans e imperou no seu segmento, deixando o segundo classificado a mais de um segundo.

Os seus colegas de equipa foram, igualmente, superiores, tendo a pole-position ficado com naturalidade nas mãos dos pilotos do carro número 88 da Team Virage.

“A equipa deu-nos um carro muito competitivo e pudemos atacar desde o início. Para além disso, gostei muito deste circuito – é muito fluido e sente-se que estamos num local mítico – e senti-me rapidamente muito à-vontade. Creio que esta pole-position foi conquistada por nós com naturalidade e demonstra o bom andamento que evidenciámos desde que aqui chegámos”, apontou Miguel Cristóvão.

Apesar do sucesso de hoje, os pontos conquistam-se na corrida de amanhã e o português sabe que será uma corrida com diversos desafios que poderão evitar os homens do Ligier número oitenta e oito de alcançar o seu objectivo – o triunfo. “Arrancamos da frente, mas numa prova de três horas tudo pode acontecer. A estratégia de cada uma das equipas será muito importante, assim como a abordagem às situações de Safety-Car e de bandeiras amarelas. Mas estamos muito competitivos e vamos trabalhar para vencermos e alargarmos a nossa vantagem no Campeonato de Pilotos”, sublinhou Miguel Cristóvão com confiança.

A corrida de amanhã terá o seu início às 8h35, Hora de Lisboa, e poderá ser seguida em directo através do canal de Youtube da Ultimate Cup Series.