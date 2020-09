Miguel Cristóvão estreia-se com pole na Ultimate Cup Series

Miguel Cristóvão teve uma boa estreia nas Ultimate Cup Series, ao conquistar a pole-position para a corrida da primeira ronda da temporada de 2020, que se realiza amanhã em Dijon. O português forma equipa com Julian Wagg e Alessandro Ghiretti aos comandos de um Ligier JS P3 da Team Virage, tendo sido desde a primeira sessão de treinos-livres um dos contendores pelas posições cimeiras, ao registar consistentemente tempos entre os três primeiros.

Face à performance demonstrada, as expectativas eram elevadas para a qualificação desta tarde, e estas mostraram-se fundadas, com o trio do protótipo número oitenta e oito a conquistar a pole-position para a corrida de quatro horas de amanhã. Tanto Miguel Cristóvão como os seus colegas de equipas foram os mais rápidos nos respectivos segmentos da qualificação, estampando a sua superioridade face à concorrência, que ainda assim se evidencia forte.

O português estava no final da qualificação entusiasmado com o resultado do seu primeiro confronto nas Ultimate Cup Series. “Grande resultado! Chegámos aqui com muitos aspectos desconhecidos, mas fomos trabalhando consistentemente e estivemos sempre entre os mais rápidos. A minha adaptação ao carro e ao circuito tem sido rápida e a Team Virage tem sido muito importante para que isso aconteça. Esta pole-position é um resultado fantástico e uma recompensa como temos vindo a abordar esta primeira prova”, afirmou Miguel Cristóvão.

A corrida de amanhã promete ser um desafio para todos, com as suas quatro horas de extensão, mas Miguel Cristóvão está determinado e, tal como o seus colegas de equipa, vai dar o máximo para concretizar a pole-position de hoje numa vitória. “Vencemos o primeiro desafio, mas falta ainda o mais importante, a corrida. Serão quatro horas em que teremos de manter um ritmo forte e consistente, um exercício extremamente exigente. Penso que com o Julian e o Alessandro formo uma equipa competitiva e vamos trabalhar com a Team Virage para, com boas paragens nas boxes, podermos transformar esta pole-position num triunfo, mas não vai ser fácil”, concluiu o português.

A corrida de domingo terá o seu início às 8h20, Hora de Lisboa, e poderá ser seguida em directo através do website das Ultimate Cup Series.