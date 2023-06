Miguel Cristóvão estará em Le Mans: “objetivo será aprender o máximo possível o circuito” | AutoSport

Miguel Cristóvão vai estar esta semana em La Sarthe para disputar a segunda etapa desta temporada da Le Mans Cup que está integrada na edição do centenário das 24 Horas de Le Mans, depois de convidado pela M Racing, a equipa de Yvan Muller.

Cristóvão compete em 2023 no European Le Mans Series na classe LMP3, estando na segunda posição da classificação de pilotos, e os bons resultados alcançados fez com que M Racing tenha convidado o piloto para participar na prova Road to Le Mans, que faz parte do programa de apoio da edição centenária das 24 Horas de Le Mans de 2023.

O português fará equipa com Sacha Lehmann, piloto com quem fez equipa na prova do Autódromo Internacional do Algarve da Le Mans Cup de 2021 e terá outro piloto luso, Guilherme Oliveira, no segundo LMP3 da equipa francesa. “A M Racing fez-me um convite de última hora com condições fantásticas e, claro, não tinha como deixar de aceitar. Em circunstâncias normais já seria um prazer estar presente neste evento, então estar incluído no programa da edição que celebra o centenário das 24 Horas de Le Mans é fabuloso e quero agradecer à equipa pelo convite”, afirmou Miguel Cristóvão.

O piloto de Lisboa vai estrear-se em Le Mans, que com os seus mais de catorze quilómetros de perímetro é já um enorme desafio. Para além disso, com cinquenta e oito carros em pista, as contrariedades estão prometidas. No entanto, Miguel Cristóvão está determinado em dar o seu melhor e, sobretudo, conhecer os segredos do traçado onde se disputam as 24 Horas de Le Mans. “Nunca corri neste circuito, só no traçado Bugatti, portanto, vou ter de aprender as suas particularidades antes de pensar em resultados. A lista de inscritos é extensa e de grande qualidade, o que garante um nível em pista muito elevado. Conheço o Sacha, mas vou ter de me ambientar a uma equipa nova. São muitas incógnitas, mas o objetivo será aprender o máximo possível o circuito tendo em vista o futuro. Mas claro que vou trabalhar e dar o meu melhor para podermos ter bons resultados nas corridas”, sublinhou o português.

O programa oficial do Road to Le Mans tem o seu início na quarta-feira, com os treinos-livres. Na quinta-feira disputam-se as qualificações, assim como a primeira corrida de uma hora e cinquenta minutos, às 17h30. Na sexta-feira, às 10h30, será dada luz verde para a segunda. Ambas as provas podem ser seguidas em directo através do página de internet da Le Mans Cup.