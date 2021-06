Miguel Cristóvão decide revalidação do título no Estoril | AutoSport

A Ultimate Cup Series terminará a sua temporada no Autódromo do Estoril, o que poderá permitir a Miguel Cristóvão celebrar o título em casa.

A competição de organização francesa não tinha ainda o seu calendário deste ano completamente decidido, ostentando uma data sem circuito definido. Os responsáveis do certame acabaram por resolver realizar uma visita a Portugal entre os dias 11 e 14 de Novembro, escolhendo o mais antigo circuito permanente do nosso país.

O ano passado, a organização tinha previstas duas provas para Portugal, uma no Algarve e outra no Estoril, mas as limitações criadas pela pandemia acabaram por obrigar ao seu anulamento.

Dessa forma, Miguel Cristóvão não pôde celebrar o título que conquistou em 2020 numa pista caseira, mas este ano terá a possibilidade de revalidar o ceptro num circuito luso.

O piloto de Cascais venceu as duas primeiras corridas da temporada – em Paul Ricard e Nogaro – estando no primeiro lugar do Campeonato de Pilotos na companhia dos seus colegas de equipa – Julian Wagg e Mathis Poulet – com quem divide um Ligier JS P3 da Team Virage.

Para alem da competição dedicada a protótipos, onde os LMP3 são os carros mais performantes, o programa das Ultimate Cup Series integra também provas de GT, monolugares e do troféu Peugeot Sport.