Miguel Cristóvão com vitória e título em mente | AutoSport

Miguel Cristóvão disputa no próximo fim-de-semana a terceira ronda da temporada deste ano da Ultimate Cup Series, estando determinado em voltar a lutar pela vitória em Paul Ricard.

O português iniciou a defesa do seu título de 2020 da melhor forma, tendo conquistado na companhia dos seus colegas de equipa – Julien Wagg e Mathis Poulet – dois triunfos e duas pole-positions em dois evento realizado.

Com estes resultados, o trio do Ligier JS P3 da Team Virage lidera o Campeonato de Pilotos com cinquenta e cinco pontos e vinte e cinco de avanço para o segundo classificado, uma vantagem confortável, mas que exige manter o nível evidenciado até agora.

A terceira etapa da temporada deste ano realiza-se em Paul Ricard, o circuito que abriu o campeonato, mas desta feita será utilizada uma versão diferente – a que é usada pelo Grande Prémio de Françade Fórmula 1, que tem uma extensão de 5,801 quilómetros contra os 3,800 quilómetros do traçado usado anteriormente.

No entanto, Miguel Cristóvão está otimista, sublinhando que conhece circuito de Le Castellet, o que o deixa numa situação mais confortável. “Já rodei neste traçado e, portanto, não vou perder tempo a conhecer a pista, podendo concentrar-me em ser mais rápido e em tornar, com a ajuda dos meus colegas e da equipa, o carro ainda mais rápido. Estou confiante de que poderemos manter a competitividade que temos vindo a evidenciar e voltar a lutar pelas posições cimeiras”, sublinhou o português.

Na liderança do Campeonato de Pilotos, a revalidação do título é a prioridade, mas Miguel Cristóvão considera que a vitória em Paul Ricard será, igualmente, um objectivo importante. “Temos uma margem de conforto bastante interessante, mas sabemos que tudo pode mudar de um dia para o outro. Face a este cenário, poderíamos ter uma abordagem de maior expectativa, mas pensamos que a melhor forma de continuar a nossa temporada é estar continuamente na luta pela vitória, ainda que sem correr riscos desnecessários. Vamos, portanto, para o fim-de-semana determinados em vencer”, concluiu o português.

O programa oficial da segunda ronda das Ultimate Cup Series inicia-se no sábado com a qualificação, 16h35. No domingo realizar-se-á a corrida de três horas com o seu início às 14h00. Todas as provas podem ser seguidas em direto através do website oficial da competição.