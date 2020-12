Miguel Cristóvão à procura do título na Ultimate Cup Series

Miguel Cristóvão disputa no próximo fim de semana a quarta e derradeira etapa da temporada deste ano das Ultimate Cup Series, que será realizada em Paul Ricard, e onde enfrentará a batalha final pelo título, da qual espera sair vitorioso.

O português disputa este ano pela primeira vez um campeonato dedicado a carros da categoria LMP3 e tem vindo a impressionar, tendo conquistado duas vitórias em três rondas e ainda um segundo lugar. Graças a estes resultados, Miguel Cristóvão e os seus colegas de equipa, Julien Wagg e Alessandro Ghiretti, lideram o campeonato de pilotos quando abordam a última etapa da época, detendo uma vantagem de 19 pontos face aos seus mais próximos adversários.

“Temos sido muito competitivos durante a época e não temos motivos para crer que não o seremos em Paul Ricard. O nosso principal objetivo será assegurar o título, temos uma boa vantagem, mas pode acontecer muita coisa durante uma corrida de quatro hora e temos de trabalhar para reduzirmos as possibilidades de algo correr mal. É claro que vamos para este fim-de-semana com o intuito de vencer, seria fantástico selar o campeonato com um triunfo, mas vamos ver, vamos dar o nosso melhor, como sempre”, sublinhou Miguel Cristóvão.



Para além da luta pelo título, o português terá ainda de enfrentar uma corrida de quatro horas, disputada em circunstâncias bastante difíceis, uma vez que a chuva fará a sua aparição em Paul Ricard e as temperaturas serão muito baixas.

Apesar disso, Miguel Cristóvão está confiante de que toda a equipa ultrapassará as contrariedades, como tem acontecido até agora: “Esta prova promete ser bastante complicada, dado que teremos chuva, muito frio e terá o seu términus já durante a noite. Acredito que poderemos ter algumas dificuldades em colocar os pneus a funcionar corretamente, dadas as baixas temperaturas, mas isso será igual para todos e teremos de nos adaptar. Estou determinado e certo de todos juntos suplantaremos todas as contrariedades que encontraremos de modo a podermos celebrar no final de sábado. Sabemos que será difícil, mas temos também as nossas capacidades”, concluiu o português.



A corrida de sábado terá início às 14h15, hora de Portugal Continental, e poderá ser seguida em direto através do website das Ultimate Cup Series (CLIQUE AQUI PARA VER).