Memória: Vila do Conde acabou definitivamente em 2002, foi há 20 anos | AutoSport

Em 2002, ainda se tentou realizar o Circuito de Vila do Conde mas este não se realizou para grande mágoa de todos os amantes portugueses do automobilismo. Aquela que era considerada como a última oportunidade de levar a Velocidade Nacional ao mítico traçado da “Princesa do Ave” perdeu-se depois do Estrela Vigorosa Sport não ter conseguido “negociar” com alguns clubes e com a própria FPAK duas datas alternativas que lhe permitissem contornar a coincidência de datas com as festas ”sãojoaninas”.

Como explicou na altura ao AutoSport, amargurado, Rui David, presidente do EVS, “tínhamos já reunido todas as condições para que se pudesse levar por diante os dois circuitos de Vila do Conde, tendo inclusivé a Câmara de Vila do Conde iniciado a montagem dos rails.

Mas, devido a algumas más vontades tudo acabou por não se concretizar porque algumas pessoas não se mostraram interessadas em mudar a calendarização das suas provas.

O melhor que se conseguia era apenas realizar um dos dois circuitos previstos, mas com o custo de 25 mil contos por jornada era completamente inviável avançar apenas com um dos fins-de-semana. Quem ficou a perder foi o automobilismo nacional”.

Apesar da enorme perda, o Estrela Vigorosa Sport conseguiu ainda assim manter as duas provas por si tuteladas no calendário da Velocidade Nacional, passando Braga a albergar as jornadas organizadas pelo grémio portuense. 20 anos depois, nem Vila do Conde, nem Braga…