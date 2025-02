Mazda MX-5 Cup: 20 anos de grandes corridas

O Mazda MX-5 é sinónimo de prazer de condução. O já mítico roadster da Mazda percorre as estradas mundiais há 35 anos. Com 1.25 milhões de unidades vendidas em todo o mundo, o MX-5 é claramente o desportivo de dois lugares mais vendidos de sempre e a tendência do mercado diz-nos que esse recorde não será batido tão cedo.

Arranque em Daytona

Com o sucesso do MX-5 nas estradas, as pistas chamaram pelo pequeno bólide da marca nipónica e há 20 anos que a Mazda MX-5 Cup vai alegrando as pistas um pouco por todo o mundo.

A 20ª temporada da Whelen Mazda MX-5 Cup presented by Michelin começou em Daytona. A temporada de 2024 iniciou-se no evento Rolex 24 at Daytona, organizado pela IMSA, sob a égide da Mazda Motorsports.

Os Mazda MX-5 Cup são carros de corrida transformados a partir dos roadsters MX-5 da geração “ND” (2016-18 ou 2019+), produzidos na fábrica da Mazda em Hiroshima. Pintados na cor Artic White, são enviados para os EUA e depois para a Flis Performance em Daytona Beach, Flórida, onde passam por uma transformação completa. Este processo inclui a desmontagem total, a instalação de uma roll-cage, e a adaptação dos interiores com mais de 250 peças específicas. Componentes como o motor Skyactiv-G 2.0 e a caixa sequencial de seis velocidades são selados para garantir igualdade competitiva. Todos os processos seguem a regulamentação da série IMSA, assegurando uma plataforma económica e acessível para pilotos de diferentes níveis de experiência.

Corridas de cortar a respiração

A 20ª temporada da Whelen Mazda MX-5 Cup presented by Michelin começou com 36 pilotos, representando nove equipas. A temporada de 2025 iniciou-se em Daytona com a presença de campeões anteriores e novos talentos, incluindo vencedores de bolsas de competição. O prémio total é de 1.175.500 dólares, distribuídos ao longo de 14 corridas e prémios de final de época.

A primeira jornada dupla em Daytona viu Tyler Gonzalez vencer a Corrida #1 e Jared Thomas a Corrida #2. A temporada continuará com corridas em St. Petersburg, Barber Motorsports Park, Mid-Ohio, Canadian Tire Motorsport Park, VIRginia International Raceway, e terminará no Michelin Raceway Road Atlanta. As corridas são transmitidas nas plataformas de YouTube da IMSA e da RACER, com mais informações disponíveis no site oficial e nas redes sociais.

Uma história que também passou por Portugal

Os troféus de velocidade baseados no Mazda MX-5 têm alcançado sucesso global, com iniciativas em vários países, incluindo Reino Unido, Países Baixos, Nova Zelândia, Filipinas e Japão. Em Portugal, a Mazda Cup decorreu de 2001 a 2003, utilizando a geração “NB” do MX-5 com um motor de 1.8 litros com 170/180 cavalos. As corridas ocorreram em circuitos portugueses e espanhóis, com duplas de pilotos competindo em mais de 15 carros por série. Os campeões foram Lourenço Rosa/Ricardo Bravo em 2001, Lourenço Rosa/Aragão Teixeira em 2002, e Hugo Godinho/Nuno Cabral em 2003.