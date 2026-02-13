Mazda coloca três viaturas na Super Taikyu Series
A Mazda anunciou a participação de três viaturas na Super Taikyu Series de 2026, mantendo o projeto iniciado no ano anterior e reforçando o compromisso com o desenvolvimento tecnológico através do desporto automóvel.
As Super Taikyu Series são um campeonato japonês de resistência para carros de produção, que mistura pilotos profissionais e amadores em corridas de longa duração, normalmente entre 3 e 24 horas, disputadas em vários circuitos icónicos do Japão, com múltiplas classes em pista em simultâneo, desde GT3 e GT4 até turismos de série com poucas modificações. É usada cada vez mais como laboratório para tecnologias de combustíveis alternativos e soluções de mobilidade (hidrogénio, combustíveis sintéticos).
A marca japonesa irá competir com os modelos Mazda Spirit Racing RS Future Concept e Mazda Spirit Racing 3 Future Concept, ambos na classe ST-Q, e com o Club Mazda Spirit Racing Roadster na classe ST-5R. O programa enquadra-se na filosofia de evoluir competências humanas e soluções técnicas, usando a competição como laboratório para tecnologias ambientais e futuras soluções de mobilidade.
Entre as inovações em teste destacam-se sistemas de captura de CO₂ a bordo, já experimentados em competição em 2025, combustíveis de baixo teor de carbono (E20), diesel renovável 100% HVO, pneus neutros em carbono e componentes em carbono reciclado. A marca continuará também o programa de formação “Road to the Super Taikyu Series”.
MAZDA SPIRIT RACING – 2026 Super Taikyu Series
Veículos
– MAZDA SPIRIT RACING RS Future Concept (n.º 12; classe ST-Q)
Veículo de base: Mazda Roadster
Motor: Skyactiv-G 2.0
Experiências de demonstração: Combustível de gasolina com baixo teor de carbono (E20), pneus neutros em carbono, peças de carbono reciclado, aerodinâmica melhorada, etc.
– MAZDA SPIRIT RACING 3 Future Concept (n.º 55; classe ST-Q)
Veículo de base: Mazda3
Motor: Skyactiv-D 2.2
Experiências de demonstração: Dispositivo para captura de CO₂ “Mazda Mobile Carbon Capture”, exclusivo da Mazda, combustível diesel renovável (100% HVO), peças de carbono reciclado, etc.
– Club MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER (n.º 120; classe ST-5R)
Veículo de base: Mazda Roadster
Motor: Skyactiv-G 1.5
A temporada de 2026 decorrerá entre março e novembro, com sete corridas e duas sessões de testes. O arranque terá lugar no circuito de Motegi, seguindo-se provas em Suzuka, Fuji, Sugo, Autopolis e Okayama, antes do encerramento novamente em Fuji.
Calendário 2026:
– Teste #1: Montegi, 1 de março
– Corrida #1: Montegi, 21 e 22 de março
– Corrida #2: Suzuka, 18 e 19 de abril
– Teste #2: Fuji, 14 de maio
– Corrida #3: Fuji, 5 a 7 de junho
– Corrida #4: Sugo, 4 e 5 de julho
– Corrida #5: Autopolis, 25 e 26 de julho de 2026
– Corrida #6: Okayama, 24 e 25 de outubro de 2026
– Corrida #7: Fuji, 14 e 15 de novembro de 2026
A iniciativa integra a estratégia da Mazda para 2030, orientada para melhorar a experiência de condução e desenvolver tecnologias sustentáveis aplicáveis aos automóveis de produção.
