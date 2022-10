Maxime Martin regressa à BMW M Motorsport como piloto de fábrica | AutoSport

O piloto belga Maxime Martin voltará a alinhar como piloto de fábrica da BMW M a partir da época de 2023, depois de terminar a ligação à Aston Martin por quem competiu nos últimos cinco anos.

O piloto belga de 36 anos foi piloto de fábrica da BMW M em várias séries diferentes entre 2013 a 2017 e está agora pronto para voltar a competir com as cores bávaras. Os pormenores do seu programa de corridas para a próxima época serão anunciados numa outra data.

“Bem-vindo de volta, Maxime Martin”, disse Andreas Roos, responsável da BMW M Motorsport. “Maxime é um dos pilotos mais versáteis nas corridas internacionais de automobilismo. É rápido, talentoso, trabalha arduamente, e vem com um incrível nível de experiência tanto em corridas de sprint como de resistência. Os seus muitos sucessos falam por si. Maxime é também um grande homem, e é excelente tê-lo de volta na nossa família da BMW M Motorsport. Estamos ansiosos por continuar a nossa história conjunta de sucesso na próxima temporada”.

O maior triunfo de Martin como piloto da BMW M foi a vitória nas 24 Horas de Spa-Francorchamps em 2016. Na altura, fazia equipa com Philipp Eng e Alexander Sims no BMW M6 GT3 da ROWE Racing. Foi vice-campeão nas 24 Horas de Nürburgring, tanto em 2013 como em 2015. Na sua primeira temporada como piloto oficial da BMW, em 2013, Martin também foi presença assídua da Team RLL no American Le Mans Series (ALMS). De 2014 a 2017, Martin competiu no DTM, vencendo três corridas e conquistando dez pódios. Em 2018, o piloto belga mudou-se para Aston Martin e venceu na classe LMGTE-Pro nas 24 Horas de Le Mans em 2020.

“Estou definitivamente muito entusiasmado com o novo desafio e de voltar à BMW após cinco anos”, disse Martin. “Será ótimo voltar a ver muitas pessoas que conheço, muitas pessoas com quem trabalhei. Poder estar lá e voltar a trabalhar lá é espantoso. Estou ansioso pelo futuro e pelos projetos que se avizinham”.