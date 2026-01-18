Aceda a todas as notícias Autosport sem limites, torne-se membro do Clube Autosport
Max Verstappen testou Mercedes-AMG GT3 em Portimão

18 Janeiro 2026

Depois do Estoril… Portimão! Antes da apresentação da Red Bull em Detroit, Max Verstappen esteve em pista, em Portugal, no AIA, novamente ao volante de um Mercedes-AMG GT3 que já tinha guiado semanas antes no Estoril.

Não foi porque precisava, mas sim porque quis, porque gosta e neste caso, também porque precisou!

Mas porquê Verstappen testa um carro GT3?

Porque a Verstappen Racing fez uma mudança radical para 2026, substituindo o anterior equipamento GT3 pela Mercedes-AMG GT3. A equipa competirá na categoria Pro do GT World Challenge Europe, e Verstappen quis tentar colocar o carro o melhor possível para a sua equipa desfrutar.

E que outra qualquer equipa no mundo, seja de que disciplina for pode ter um piloto de testes melhor? Nenhuma!

A equipa é dele, o carro há-de ser colocado a um nível num período de tempo, provavelmente muito mais curto que as restantes equipas contra quem a Verstappen Racing vai competir.

E que melhor ‘palco’ que o Autódromo do Algarve, que tem de tudo, curvas fluidas, mudanças de elevação, sectores de alta velocidade. É uma pista que nos dá tudo o que queremos saber do equilíbrio de um carro, e até os seus limites. Foram dois dias, Verstappen rodou imenso e testou tudo, ritmo de prova, degradação de pneus, ajustes de afinação, também houve condições meteorológicas variadas.

Max Verstappen só pode mesmo ter nascido num cockpit…

