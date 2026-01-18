Max Verstappen testou Mercedes-AMG GT3 em Portimão
Depois do Estoril… Portimão! Antes da apresentação da Red Bull em Detroit, Max Verstappen esteve em pista, em Portugal, no AIA, novamente ao volante de um Mercedes-AMG GT3 que já tinha guiado semanas antes no Estoril.
Não foi porque precisava, mas sim porque quis, porque gosta e neste caso, também porque precisou!
Mas porquê Verstappen testa um carro GT3?
Porque a Verstappen Racing fez uma mudança radical para 2026, substituindo o anterior equipamento GT3 pela Mercedes-AMG GT3. A equipa competirá na categoria Pro do GT World Challenge Europe, e Verstappen quis tentar colocar o carro o melhor possível para a sua equipa desfrutar.
E que outra qualquer equipa no mundo, seja de que disciplina for pode ter um piloto de testes melhor? Nenhuma!
A equipa é dele, o carro há-de ser colocado a um nível num período de tempo, provavelmente muito mais curto que as restantes equipas contra quem a Verstappen Racing vai competir.
E que melhor ‘palco’ que o Autódromo do Algarve, que tem de tudo, curvas fluidas, mudanças de elevação, sectores de alta velocidade. É uma pista que nos dá tudo o que queremos saber do equilíbrio de um carro, e até os seus limites. Foram dois dias, Verstappen rodou imenso e testou tudo, ritmo de prova, degradação de pneus, ajustes de afinação, também houve condições meteorológicas variadas.
Max Verstappen só pode mesmo ter nascido num cockpit…
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI