Max Verstappen estreou-se no Nordschleife, de olhos postos nas 24 Horas de Nürburgring

Max Verstappen, o atual campeão de Fórmula 1 em título, fez esta manhã a sua estreia competitiva no lendário circuito de Nordschleife, participando numa prova do Nürburgring Endurance Series (NLS).

O piloto neerlandês alinhou ao volante de um Porsche Cayman GT4, representando a equipa Lionspeed GP, com o objetivo primordial de obter a licença necessária, conhecida como ‘Permit Nordschleife A’.

Esta licença é um requisito fundamental para que possa, futuramente, competir nas prestigiadas 24 Horas de Nürburgring, incluindo com um veículo da categoria GT3, e existe mesmo a possibilidade de o fazer ao volante de um Ferrari.

A sua participação no evento implicou o cumprimento de uma série de etapas obrigatórias, incluindo formação teórica e voltas guiadas à pista. Na sessão de qualificação de sábado de manhã, Verstappen demonstrou imediatamente o seu talento, registando tempos significativamente mais rápidos do que outros pilotos da sua classe, mesmo pilotando um carro com aproximadamente 300 cv, enquanto os GT4 convencionais são bem mais potentes.

Classificou-se em sexto lugar na categoria CUP3, com uma diferença superior a 68 segundos para o segundo piloto mais rápido entre os ‘convidados’, evidenciando a sua capacidade de adaptação, apesar de ser um ‘estreante’ no traçado e na categoria GT. A corrida, com uma duração de quatro horas, decorre hoje sábado, atraindo uma vasta atenção mediática e dos fãs do automobilismo através das transmissões online.

Objetivo final: licença para Correr com GT3

O principal propósito da presença de Verstappen neste evento é cumprir todos os requisitos para a obtenção da licença de topo do Nordschleife. Esta licença é uma condição prévia para qualquer piloto que aspire a competir com viaturas GT3 nas principais provas de resistência realizadas neste icónico circuito.

Verstappen manifestou grande entusiasmo por este desafio, referindo que o Nordschleife representa um dos seus sonhos como piloto, devido à sua exigência única, à sua história rica e ao desafio intrínseco do traçado de 20 quilómetros. Esta estreia competitiva marca, assim, um momento histórico para o campeão de F1, abrindo portas para futuros desafios em provas de resistência de alto nível.

O Nordschleife, frequentemente apelidado de ‘Inferno Verde’ devido à sua extensão, complexidade e perigosidade, é considerado um dos circuitos mais desafiantes do mundo. A sua história remonta à década de 1920, e a sua natureza implacável exige um nível excecional de perícia, concentração e coragem por parte dos pilotos. A obtenção da licença de topo neste circuito é um rito de passagem para muitos pilotos de elite, simbolizando a sua capacidade de dominar um dos palcos mais exigentes do desporto automóvel.