Max Verstappen conquista pole para a NLS2 no Nordschleife

Campeão de Fórmula 1 lidera qualificação com volta de referência no “Inferno Verde”

Max Verstappen assegurou a pole position para a segunda prova da Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS2), ao volante do Mercedes-AMG GT3 #3 da Winward Racing, com uma volta em 7:51.751 ao Nordschleife. O neerlandês, quatro vezes campeão do mundo de Fórmula 1, deixou o Audi #16 da Scherer Sport PHX, guiado por Christopher Haase, a 1,974 segundos, numa sessão muito marcada por interrupções prolongadas.

O desempenho de Verstappen consolidou a superioridade do conjunto Winward-AMG numa sessão em que poucos conseguiram uma volta limpa.

A volta que garantiu a pole surgiu numa janela de aproximadamente 20 minutos de bandeira verde, depois de grande parte da qualificação ter sido condicionada por neutralizações e incidentes ao longo dos 25,378 km do traçado.

Acidentes travam “ataque final”

A sessão esteve longe de ser linear. Um acidente inicial na chicane de Hohenrain obrigou a uma longa interrupção de cerca de 45 minutos para reparação de barreiras, atrasando o programa e comprimindo o tempo útil em pista. Já na fase final, incidentes simultâneos em Aremberg e na Hohe Acht colocaram novamente o pelotão em regime neutro, terminando, na prática, qualquer hipótese de uma última ofensiva cronometrada a oito minutos do fim.

​Vários dos favoritos ficaram, assim, sem oportunidade de melhorar os seus tempos, incluindo o Ford #64 da HRT, que partirá de 20º, o Porsche #54 da Dinamic GT em 22º e o Porsche #17 da Dunlop em 24º.

A sessão terminou com dois Mercedes-AMG no top 5, dois BMW da Rowe Racing e um Ferrari da Kondo entre os mais rápidos, num pelotão GT3 muito compacto apesar das condições adversas.

“É sempre preciso ter sorte com o trânsito e, felizmente, não correu tão mal a minha volta”, admitiu Max após o final da qualificação. A Verstappen Racing compete na categoria SP9 Pro, a mais rápida, com 26 concorrentes, o que obrigou a equipa a ultrapassar muitos carros mais lentos na grelha de 132 carros.

“A sensação do carro é boa e estamos aqui para ganhar mais experiência. Ontem tivemos um bom dia de testes e, hoje, pudemos praticar algumas paragens nas boxes com trocas de pilotos.” Olhando para o futuro, May partilhou também o seu entusiasmo pelas próximas 24 Horas de Nürburgring, nas quais competirá em maio: “Gosto de conduzir carros GT3. Já assisti a muitas corridas de 24 horas e, este ano, estou a competir eu mesmo. É sempre uma experiência especial conduzir no Nürburgring Nordschleife.”

A equipa Verstappen Racing, pilotando com o número #3, partiu da pole position hoje às 10h na corrida de quatro horas. A Viaplay transmite a corrida ao vivo, enquanto a Team Redline também acompanhará a participação de Max através de uma transmissão ao vivo no Twitch a partir das 09h30.

Top 10 da qualificação da NLS2

FOTO Verstappen.com