Max Verstappen assegura licença para o Nürburgring Nordschleife

Max Verstappen, o tetracampeão mundial de Fórmula 1, obteve oficialmente a licença necessária para competir na categoria máxima de monolugares GT3 no lendário Nürburgring Nordschleife. Esta decisão, emitida pelo comité de licenças da DMSB no sábado, abre caminho para a sua participação em corridas de resistência, incluindo as famosas 24 Horas de Nürburgring.

Licença DMSB Nordschleife obtida e ambições futuras

Max Verstappen alcançou o seu objetivo durante a ADAC Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS7) deste fim de semana, ao obter a licença DMSB Permit Nordschleife. Este feito permite-lhe participar em corridas GT3 no icónico Nürburgring Nordschleife. Apesar da sua agenda preenchida, a paixão pelo automobilismo impulsiona o piloto neerlandês a competir em provas de resistência nos circuitos mais emblemáticos do mundo.

“Estou feliz por tudo ter corrido bem e por ter obtido a minha licença DMSB Permit Nordschleife. Diverti-me imenso, mas isso é sempre o caso por aqui”, afirmou Max Verstappen. “Foi bom conduzir stints na corrida com tráfego, tanto com monolugares mais rápidos como mais lentos. Houve também uma neutralização de ‘código 60’, duplas bandeiras amarelas e uma bandeira amarela padrão. Conduzi no molhado, no seco e em condições mistas. Ganhei experiência sobre onde há e não há aderência e completei um procedimento de arranque. Foi realmente bom ganhar mais experiência neste circuito.”

O piloto de 27 anos aprecia profundamente pistas mundialmente famosas como o Nürburgring Nordschleife, considerada por muitos como um dos circuitos mais difíceis do mundo. A pista de 24,358 km é carinhosamente apelidada de ‘Inferno Verde’. “É desafiante e hoje vimos que algumas partes da pista estavam secas e outras molhadas. A superfície da pista também difere ao longo do circuito, o que torna difícil completar uma volta, mas é também o que a torna especial. Disputar uma corrida de 24 horas aqui, num monolugar GT3, seria incrível.”

Com a Licença A garantida, Verstappen está agora apto a participar nas 24 Horas de Nürburgring no futuro, uma corrida que há muito tempo desejava enfrentar. O seu feito não só confirma a sua versatilidade em diversas disciplinas do automobilismo, mas também prepara o palco para uma potencial estreia num dos eventos mais exigentes das corridas de resistência.

Estreia na NLS e o Desafio do Inferno Verde

Para obter a licença de corrida especial para o Nordschleife, Max Verstappen participou com um Porsche 718 Cayman GT4 CS, exibindo a conhecida decoração Verstappen.com Racing x Red Bull. Max participou numa qualificação molhada no sábado de manhã, registando um tempo de 10:21.591, após o qual a estrela da F1 estava agendada para participar numa corrida de 4 horas à tarde, ao lado de Chris Lulham. Este último é um jovem inglês de 22 anos que compete pela Verstappen.com Racing na GT World Challenge Europe Endurance e Sprint Cup.

Numa pista húmida, mas a secar, a corrida, que contou com 114 monolugares, teve início após um procedimento de partida lançada. Max desfrutou de um stint inicial de sete voltas sem problemas, antes de reabastecer e colocar um novo conjunto de pneus na sua primeira paragem nas boxes. Após outro stint de sete voltas, no qual o piloto neerlandês registou o seu melhor tempo pessoal de 9:01.410 no GT4 restrito, Max entregou as funções de condução a Chris.

Após a troca de pilotos, a chuva forçou Chris a regressar às boxes para montar pneus de chuva no início do seu stint. Assim que a chuva diminuiu, foi necessária uma última paragem para terminar a corrida com pneus slicks. No final, o monolugar número 980 terminou em 27.º lugar, completando 24 voltas. Com a entrada do monolugar número 89, também pilotado por Max e Chris neste fim de semana, ambos os pilotos cumpriram com sucesso os requisitos para receber a licença DMSB Permit Nordschleife.

Verstappen não participou nas corridas de domingo, mas já planeia regressar para a ronda da NLS a 27 de setembro, onde deverá competir com um Ferrari da Emil Frey, visando uma vitória geral.

FOTOS Verstappen.com