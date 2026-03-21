Max Verstappen arrasa concorrência no Nordschleife… mas perde vitória

Desclassificação por irregularidade de pneus tira triunfo à Winward após total domínio em pista

Max Verstappen, Jules Gounon e Daniel Juncadella perderam a vitória na segunda prova da Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS2) devido a uma infração ao regulamento de pneus, apesar de terem dominado por completo o 58.º ADAC Barbarossapreis no Nordschleife. Após a corrida, a comissão técnica detetou que o Mercedes-AMG GT3 #3 da Winward Racing utilizou sete jogos de pneus ao longo do evento, mais um do que o limite máximo de seis estipulado pelo regulamento, o que levou à desclassificação da equipa.

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A decisão anulou em ata uma exibição em que a formação ligada à Verstappen.com tinha cortado a meta com 59,5 segundos de vantagem, margem que nem os próprios adversários atribuíram ao uso de um jogo extra de pneus, mas que, em termos regulamentares, não deixou margem de manobra aos comissários. “A desclassificação é difícil de aceitar. Infelizmente, cometemos um erro que deixou os comissários sem alternativa”, admitiu o chefe de equipa da Winward, Christian Hohenadel, garantindo uma análise profunda aos processos “para voltar mais forte nas 24 Horas”.

Com a exclusão do Mercedes #3, a vitória passou para o BMW #99 da Rowe Racing, tripulado por Dan Harper e Jordan Pepper, enquanto o Porsche #44 da Falken, de Tim Heinemann e Sven Müller, subiu ao segundo lugar.

O pódio foi fechado pelo Porsche da Losch 48 Motorsport by Black Falcon, guiado por Dylan Pereira, Tobias Müller e Patrick Assenheimer, num resultado histórico para a formação Pro-Am, que garantiu o primeiro pódio absoluto logo na estreia em SP9.​

Duelo com Haase rende elogios: “lutas fantásticas”

Antes do desenlace técnico, a jornada de Verstappen tinha sido marcada por um duelo muito elogiado com Christopher Haase, no Audi #16 da Scherer Sport. O alemão ultrapassou o neerlandês na primeira volta, depois de este arrancar na frente e defender a liderança na Curva 1, e passou todo o primeiro turno sob pressão constante do Mercedes.

​Verstappen acabaria por recuperar a dianteira ao usar o cone de aspiração na reta, antes de mergulhar para as boxes para a troca de piloto, num momento que Haase descreveu como raro em termos de qualidade de corrida. “Foi mesmo, mesmo, muito divertido. Acho que não me divertia tanto numa corrida há muito tempo. Houve partes em que o Max era um pouco mais rápido do que eu e outras em que eu era mais rápido do que ele. Foram corridas fantásticas”, resumiu o piloto da Audi, sublinhando o respeito mútuo em pista.

​No final, também Jules Gounon não poupou elogios ao companheiro de equipa. ​“O Max é incrível, muito humilde. Sinto que tenho um grande colega de equipa ao meu lado. É isso, ele é… o Max. Não há superlativo para ele”, acrescentou Gounon, reforçando a ideia de que, apesar da penalização, a prestação em pista confirmou o nível do tetracampeão mundial de Fórmula 1 no ambiente extremo do Nordschleife.

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A presença de Verstappen na NLS2 poderá não ter sido a última aparição no Nordschleife antes das icónicas 24 Horas. Questionado sobre um eventual regresso dentro de três semanas, numa fase em que o calendário de Fórmula 1 abre uma janela, o neerlandês admitiu que a hipótese está em cima da mesa, embora dependente de questões logísticas. Se tudo se alinhar, o holandês poderá voltar a 11 de abril ao “Inferno Verde”.

FOTOS maxverstappen.com/David Klopman