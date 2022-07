Maserati confirma versão GT2 do MC20 para competir em 2023 | AutoSport

É mais um passo na estratégia da Maserati no regresso ao desporto motorizado, depois de ter anunciado a entrada na Fórmula E no próximo ano. A marca italiana confirmou uma versão GT2 do MC20 – concebido para trazer a marca do Tridente de regresso à competição automóvel – que será um dos protagonista no Campeonato Fanatec GT2 European Series, fazendo a sua estreia em 2023. A Maserati irá disponibilizar aos seus clientes e equipas o MC20 GT2.

O MC20 GT2 tem por base a versão de estrada, da qual herda as suas especificações referenciais para a classe e apresenta uma versão afinada para corridas do motor Nettuno V6 de 3 litros do MC20 com a nova tecnologia Maserati Twin Combustion (MTC), a suspensão por triângulos sobrepostos com eixo de direção semi-virtual, e a monocoque em fibra de carbono.

O carro é lançado esta semana nas 24 Horas de Spa, o palco em que o antepassado do MC20, o MC12, conquistou três vitórias à geral em 2005, 2006 e 2008.

Nas palavras de Davide Grasso, CEO da Maserati: “Somos conduzidos pela nossa paixão, tanto na estrada como em pista. Contamos com uma longa história, de excelência mundial, no desporto automóvel, e estamos extremamente orgulhosos de competir com o extraordinário MC20. A competição foi sempre o habitat natural da Maserati, e, agora, tanto no Campeonato Fanatec GT2 European Series, como no Campeonato de Fórmula E, esta marca protagoniza um novo arranque, fundado nas suas raízes para construir o futuro”.

Para Jean-Marc Finot, da Stellantis Motorsport, “com o MC20 GT2, a Maserati Corse estabelece a ligação perfeita entre o programa de Fórmula E de fábrica e os nossos automóveis estrada. Este novo passo é mais uma confirmação do legado e da legitimidade da Maserati do desporto automóvel. O MC20 é um fantástico automóvel homologado para circular em estrada. Estamos muito contentes que os nossos apaixonados clientes possam fazê-lo competir”.