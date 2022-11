Maro Engel vence primeira corrida dramática da Taça GT Macau | AutoSport

Maro Engel venceu a primeira corrida da Taça GT Macau na frente de Raffaele Marciello, mas a confusão começou ainda a Corrida 1 da Taça GT Macau – Galaxy Entertainment não tinha começado, com o ‘poleman’, Edoardo Mortara, a falhar o arranque para a volta de formação. O piloto do Audi partiu atrás do Safety-Car, no entanto, o pelotão não tinha ainda recebido luz verde.

Após completar uma volta solitária ao Circuito da Guia, Mortara regressou à primeira linha da grelha de partida, apenas para lhe dizerem que teria de arrancar da via das boxes.

Quando a corrida finalmente começou, houve mais drama na forma de um violento despiste na primeira curva. O contacto inicial foi entre Min Heng (Porsche), Adderly Fong (Audi) e Darryl O’Young (Mercedes), com Cheng Cong Fu (Audi) a ser também apanhado. Todos os carros ficaram bastante danificados e a Direcção de Corrida foi obrigada a interromper a corrida com bandeiras vermelhas.

Depois de um longo atraso, a corrida foi recomeçada atrás do Safety-Car, Engel e o seu companheiro da Mercedes, Raffaele Marciello, afastaram-se assim que foram libertados. A sua causa foi ajudada de certa forma por Ling Kang (Lamborghini), que arrancou de terceiro e provou ser difícil de ultrapassar para Alexander Imperatori (Porsche) e Mortara que estava em recuperação.

Muito embora os dois primeiros da Mercedes estivessem colados ao longo da distância de corrida, a posição em pista foi crítica, tendo Engel vencido a Corrida 1 e a pole-position para a Taça GT Macau, que se disputa amanhã.

“É uma pena, estava ansioso por ter uma boa luta com o Edoardo”, disse o duplo vencedor da Taça GT Macau, Engel. “Mas estamos muito satisfeitos com a vitória. É fantástico estar na pole-position para a corrida mais importante, amanhã”.

A batalha pelo terceiro aqueceu e durou até à bandeira de xadrez, com Ling a ser atacado por Imperatori, Mortara e Chen Wei An (Ferrari). A três voltas do final, Imperatori tentou fazer um ‘cozinhado’ na Curva dos Pescadores, mas acabou por sair largo. Isso abriu a porta para que Mortara subisse a quarto e tomasse conta do ataque a Ling. No entanto, mesmo o ‘Mr Macau’ não conseguiu encontrar uma forma de ultrapassar o Lamborghini, tendo Ling aguentado um impressionante terceiro lugar.

“Tive um bom arranque, e fui para terceiro rapidamente”, explicou Ling. “Depois tive muitos carros rápidos atrás de mim, portanto, assegurei que tinha uma boa saída das duas últimas curvas e passei o mais rápido possível pela Curva 2. Estou muito satisfeito com este pódio. Espero que amanhã possa ter mais velocidade e tentar apanhar os dois primeiros”.

Atrás de Mortara, Imperatori e Chen ficaram Chang Chien Shang (Mercedes), Liu Qi Ren (Lamborghini), Andy Zheng (Mercedes) e Leong Ian Veng (BMW).

FOTO Galen Chan