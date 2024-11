Maro Engel vence a Taça do Mundo FIA GT de Macau

Maro Engel conquistou a segunda vitória da sua carreira na Taça do Mundo FIA GT, depois de uma batalha muito renhida no grupo da frente no traiçoeiramente molhado Circuito da Guia, com o ppiloto da Mercedes-AMG a capitalizar os erros de Antonio Fuoco e Raffaele Marciello na fase final da corrida. Com os dois italianos a rodar na frente, levaram demasiado longe do seu esforço na travagem para a curva do Hotel Lisboa, saíram em frente enquanto Maro Engel só teve que levar o seu carro até ao fim depois de ficar totalmente isolado na frente.

Nove anos depois da sua vitória na corrida inaugural da Taça do Mundo FIA GT, o alemão assegurou o seu segundo triunfo naquela que foi também a terceira vitória consecutiva da Mercedes-AMG na corrida de sprint mais prestigiada do mundo para máquinas de GT3, seguindo os sucessos do fabricante nas duas edições anteriores com o atual homem da BMW, Raffaele Marciello.

A corrida começou com o safety car a liderar o pelotão durante as primeiras quatro voltas, deixando os 22 pilotos com 12 voltas de ação de corrida para decidir a Taça do Mundo FIA GT 2024.

Assim que a corrida começou, Marciello, o primeiro a largar na frente com o seu BMW M4 GT3, foi inicialmente substituído por Dries Vanthoor, da Ferrari, Fuoco e Engel, que estava a tentar contornar o italiano por fora, quando estavam a negociar a curva Lisboa.

A partir desse momento, os cinco primeiros, completados por outro BMW de Augusto Farfus, estavam a rodar praticamente em linha reta. Vanthoor conseguiu inicialmente manter-se a 0,5s do líder da corrida, mas a sua atenção rapidamente teve de passar do ataque para a defesa, com o terceiro classificado, Fuoco, a mostrar-se muito competitivo.

A nove voltas do fim, o 296 GT3 com o vencedor das 24 Horas de Le Mans ao volante lançou um ataque bem sucedido ao M4 GT3 do belga na entrada da Curva R, a última curva do circuito.

A partir desse momento, as coisas foram de mal a pior para Vanthoor, que ficou imediatamente sob pressão de Engel. Os dois chegaram a encontrar-se na secção mais alta do circuito, com o piloto da BMW do Team WRT a embater no muro na Curva 12, depois de um empurrão de Engel, o que acabou por levá-lo a abandonar o carro.

Fuoco, entretanto, passou a perseguir Marciello e, numa volta, reduziu a diferença para o seu compatriota líder de 1,5s para 0,4s. A três voltas da bandeira axadrezada, Fuoco consegue repetir a sua manobra R-Bend, agora à custa do líder da corrida.

No entanto, a corrida estava longe de terminar e os dois continuaram a sua luta pela cobiçada Taça do Mundo FIA GT. Eventualmente, a vitória não estava destinada a nenhum deles, uma vez que ambos falharam a travagem na curva do ‘Lisboa’, com os dois carros a entrarem em contacto, e a saírem em frente.

Isto levou Engel a herdar a liderança e a vencer a sua segunda Taça do Mundo FIA GT, cruzando a linha com mais de 11s de vantagem sobre o seu rival mais próximo. O alemão recebeu uma penalização de 5s por ter entrado em contacto com Vanthoor, mas isso não alterou a ordem de chegada.

O vencedor da Taça do Mundo FIA GT de 2018, Farfus, terminou em segundo lugar, garantindo o sucesso para a Team KRC, sediada em Macau, que utilizou o seu M4 GT3 este fim de semana, com Sheldon van der Linde a fechar os três primeiros, noutro BMW.