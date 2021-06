Manuel Fernandes triunfou na corrida dos Superchallenge | AutoSport

Manuel Fernandes (BMW 320d) venceu na frente de Filipe Matias (Volvo 850R) e de Hélder Moura (Volvo S60) a categoria SuperTrophy do Superchallenge.

João Luís (Renault Spider)foi o melhror entre os concorrentes do Trophy, ao passo que Ricardo Leitão (Honda CivicType R) foi o melhor nos SuperTurismos

O Superchallenge realizou a primeira corrida da segunda jornada incluído no Estoril SuperRacing Weekend, com Manuel Fernandes (BMW 320d) a ser o melhor e o primeiro do SuperTrophy, na frente de Filipe Matias (Volvo 850R). Ambos estiveram na luta pela vitória á geral, mas uma bandeira vermelha a poucos instantes do final da corrida, inviabilizou essa oportunidade. O lugar mais baixo do pódio foi conquistado por Hélder Moura, ao volante de um Volvo S60. Um excelente resultado na estreia do carro sueco.

Outra estreia, o Honda S2000 de André Tavares, terminou no quarto lugar entre os SuperTrophy e nono à geral. Eleutério Duarte (Renault Clio RS) e Jo~çao Vieira (BMW 320i) fecharam a classificação desta categoria.

João Luís e o seu Renault Spider levaram a melhor sobre Luís Imperio (BMW 320iS) para vencer a categoria Trophy, ser quarto no Superchallenge e sétimo à geral. Já entre os Super Turismo, vitória de Ricardo Leitão, seguido de Rui Ribeiro, ambos ao volante de Honda CivicType R.

Amanhã, às 14 horas, realizar-se-á a segunda corrida do Superchallenge.