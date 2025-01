Manuel Fernandes Jr. praticamente garantido no TCR World Tour, em Vila Real

A principal competição FIA de carros de turismo está de volta a Vila Real. Três anos após o fim do WTCR e da sua última passagem por Vila Real, 2025 irá ser ano do regresso das estrelas do TCR World Tour, a principal competição FIA de carros de turismo, ao território nacional. Foram muitos os momentos marcantes que se viveram em Vila Real com o WTCC e o WTCR. Agora, o TCR World Tour vai a Trás-os-Montes, para reavivar essa chama. Para este regresso ser ainda melhor, só faltava um piloto da casa, que pudesse levar a bandeira de Portugal e de Vila Real. Esse piloto poderá já estar encontrado.

Manuel Fernandes Jr. deverá correr na ronda portuguesa do TCR World Tour, aos comandos de um CUPRA TCR da equipa francesa SP Compétition. Este é o mais recente desafio do piloto vilarealense que tem feito a sua carreira nas mais diversas categorias da velocidade nacional.

“Esta oportunidade é um sonho prestes a ser tornado realidade” disse Manuel Fernandes Jr ao AutoSport. “Tenho corrido em Vila Real nas mais diversas categorias e é sempre uma honra enorme competir nas ruas da minha cidade. Mas fazê-lo numa competição FIA, contra os melhores pilotos de turismos do mundo, seria o ponto mais alto da minha carreira. Poder dizer que vou correr no TCR Wolrd Tour, contra os melhores, representando a minha cidade, enche-me de orgulho. Estamos a trabalhar para fechar o projeto, mas está tudo muito bem encaminhado.”

Manuel Fernandes Jr. carrega o peso de um nome incontornável da velocidade nacional. Sobrinho do Grande Manuel Fernandes, um dos melhores pilotos nacionais de sempre e, por conseguinte, primo de Manuel Pedro Fernandes, que seguiu os passos do pai, Manuel Fernandes Jr. tem agora a responsabilidade de representar uma das famílias com mais tradição nas corridas em Portugal. Mais ainda, será o representante da cidade, considerada por muitos a capital do desporto motorizado.

“Vila Real é especial. Aqui, as corridas são vividas com ainda mais paixão, muito graças a grandes nomes como o meu tio Manuel Fernandes e o meu primo Manuel Pedro. Ambos conseguiram ter sucesso nos turismos a nível internacional e agora é a minha vez de tentar levar o nome da família o mais alto possível. Estamos a trabalhar arduamente para termos um projeto sólido que nos orgulhe e que deixe os vilarealenses também orgulhosos da nossa prestação.”

O projeto já está em andamento e o piloto esteve em Barcelona para testar com o CUPRA TCR que deverá usar na prova agendada de 4 a 6 de julho. As primeiras sensações com a nova máquina foram ótimas e os tempos também deram boas indicações.

“Fizemos o primeiro teste com a Team SP Compétition. Conheço bem a equipa e o Sylvain Pussier (CEO da equipa) e o primeiro contacto com o carro não podia ter sido melhor. A equipa ficou muito satisfeita, tal com a CUPRA, que esteve no circuito. Consegui estar ao nível dos restantes pilotos que estavam em pista, que competem no TCR Spain e do TCR Europe. Já estivemos a trabalhar na afinação do carro e já temos uma base que nos deixa muito satisfeitos.”

Manuel Fernandes Jr. tem noção da tarefa que tem pela frente. Mas está determinado em fazer o melhor possível, procurando ainda apoios para garantir um projeto bem estruturado, com um programa de testes que dê garantias de uma boa participação:

“O projeto está já numa fase adiantada. Mas procuramos mais apoios para conseguirmos ter uma base verdadeiramente sólida, com um bom programa de testes. Quanto mais testarmos, mais preparados estaremos. Quero dar o melhor de mim, por mim e pela minha cidade.”

Quanto a objetivos, Manuel Fernandes Jr. deixa tudo em aberto:

“O primeiro grande objetivo, que é representar a minha cidade numa competição de topo, está praticamente garantido. Vila Real é uma cidade de campeões e queremos que todos se orgulhem da nossa prestação. Vamos trabalhar para nos próximos dias dar mais novidades. ”