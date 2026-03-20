Manuel Espírito Santo parte de sexto na LMP2 para as 12 Horas de Sebring
Manuel Espírito Santo vai arrancar da sexta posição da grelha entre os LMP2 para as 12 Horas de Sebring, segunda prova do IMSA SportsCar Championship, depois de o seu colega de equipa Chris Cumming ter sido o sexto mais rápido na sessão de qualificação ao volante do Oreca 07 #73 da Pratt Miller Motorsports.
A qualificação da LMP2 foi disputada exclusivamente pelos pilotos ‘Silver’, cabendo por isso a Cumming a responsabilidade do tempo decisivo. O canadiano conseguiu colocar o carro no meio do pelotão da categoria, num fim de dia marcado por alguma cautela após as dificuldades sentidas nos treinos livres.
“Cabe aos pilotos ‘silver’ disputar a qualificação, logo ao Chris. Ele deu o seu melhor e, tendo em conta que ontem no último treino estávamos com dificuldades, até fiquei agradavelmente surpreendido”, admitiu Manuel Espírito Santo, sublinhando que o objetivo principal está centrado na corrida de 12 horas.
O jovem português de 22 anos encara Sebring como uma das provas-chave da sua primeira temporada completa na resistência norte‑americana, depois da estreia em Daytona, partilhando o carro com Cumming e com o brasileiro Pietro Fittipaldi. “Amanhã as 12 horas de corrida é que vão ser uma verdadeira loucura. Esta é, para mim, a corrida mais difícil do ano. O circuito é diferente de todos, os ressaltos ditam as regras e é tudo muito difícil de prever. Para não falar que começamos a corrida de dia e acabamos de noite”, explicou.
Ritmo de corrida e transmissão em Portugal
Apesar de um lugar de partida modesto, Espírito Santo destaca a evolução do conjunto ao longo do fim de semana. “O importante é que neste momento temos um carro bem equilibrado, o que nos vai permitir andar a um bom ritmo. Espero no final da corrida ter boas notícias”, resumiu o piloto, apontando a consistência e a gestão de tráfego como fatores decisivos numa grelha com 55 carros distribuídos por quatro classes.
Em Portugal, as 12 Horas de Sebring terão transmissão em direto amanhã, a partir das 14h00, nos canais Sport TV 4 e Sport TV 5, permitindo acompanhar a fundo o desempenho de Manuel Espírito Santo num dos palcos mais exigentes do endurance mundial.
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