Manuel Espírito Santo estreia-se nas 12 Horas de Sebring com a Pratt Miller

O português Manuel Espírito Santo vai disputar este sábado, 21 de março, as 12 Horas de Sebring, segunda jornada do IMSA WeatherTech SportsCar Championship, alinhando pela equipa norte-americana Pratt Miller na categoria LMP2, naquela que será a sua primeira participação na clássica da Florida e a segunda prova oficial no campeonato.

Estreia em Sebring após início sólido em Daytona

Depois de uma estreia considerada sólida nas 24 Horas de Daytona, Espírito Santo enfrenta agora um dos traçados mais exigentes do mundo, conhecido pelo asfalto irregular e pela forte exigência física e mecânica sobre pilotos e máquinas. O piloto português volta a assumir o volante do Oreca 07 Gibson da Pratt Miller Motorsports, enquadrado num plantel competitivo de protótipos LMP2.

Aos 22 anos, Manuel Espírito Santo tem vindo a apostar de forma consistente na resistência norte-americana, integrando um calendário que inclui as principais provas de endurance do IMSA. Esta presença em Sebring é vista pela estrutura e pelo próprio piloto como um passo estratégico na afirmação internacional, numa primeira temporada completa no campeonato.

Tripla com Cumming e Fittipaldi na LMP2

No exigente pelotão LMP2, o português partilha o Oreca n.º 73 com o canadiano Chris Cumming e com o brasileiro Pietro Fittipaldi, num trio que junta experiência, juventude e velocidade. Cumming traz vários anos de competição na resistência norte-americana, enquanto Fittipaldi acumula quilómetros entre protótipos, monolugares e funções de piloto de testes na Fórmula 1, dando consistência ao projeto da Pratt Miller na categoria.

“O objetivo é sermos consistentes e lutar por um resultado que reflita o nosso potencial”, sublinha Manuel Espírito Santo, que garante sentir-se cada vez mais bem integrado na estrutura. “É a minha segunda corrida neste campeonato e a integração tem sido excelente. Sinto-me cada vez mais confortável com o carro (Oreca) e com os métodos de trabalho da equipa”, acrescenta o piloto luso.

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Exigência de Sebring no centro das atenções

Sebring é reconhecido no mundo da resistência pela dureza do seu traçado, desenhado em grande parte sobre uma antiga base aérea, com ressaltos constantes, mudanças de aderência e forte desgaste do material. “Correr em Sebring é um marco na carreira de qualquer piloto. É uma pista com uma história incrível e um nível de exigência único devido aos ressaltos e às condições sempre imprevisíveis”, descreve Manuel Espírito Santo.

O português recorda que já teve oportunidade de testar com a Pratt Miller em Sebring, mas sublinha que a realidade de corrida é distinta. “Não vai ser uma estreia total porque já testei com a equipa aqui, mas testar é sempre diferente de correr”, nota. “Vou concentrar-me em ser consistente, gerir bem o carro e ajudar a equipa a sair daqui com um resultado forte na LMP2.”

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Horário e transmissão em Portugal

A 74.ª edição das 12 Horas de Sebring arranca no sábado, 21 de março, às 10h10 locais (15h10 em Portugal continental), integrando a segunda ronda da época e uma das provas-chave do calendário de resistência norte-americano. Em Portugal, a corrida terá transmissão em direto na Sport TV 4 e 5, bem como em imsa.tv, permitindo acompanhar a prestação de Manuel Espírito Santo ao longo das 12 horas de prova.