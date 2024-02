Manuel Espírito Santo arranca época desportiva no Asian Le Mans Series | AutoSport

Manuel Espírito Santo vai arrancar com o seu programa desportivo de 2024 este fim-de-semana para as duas últimas jornadas do Asian Le Mans Series em Abu Dhabi. Serão as duas primeiras corridas do ano ao volante do Ligier da Cool Racing e fazendo equipa com James Winslow e Alexander Kukhantsov.

A estreia do piloto português com a equipa no Circuito de Yas Marina é aguardada com expectativa já que a estrutura é líder do campeonato e espera no final deste fim-de-semana sagrar-se campeã entre os LMP3.

O jovem piloto luso, que tem sido sempre bastante rápido nas sessões de treinos que antecedem o fim-de-semana competitivo está entusiasmado: “Têm sido dias de bastante trabalho. Sinto que temos evoluído e que vamos estar em condições de lutar pelas vitórias nas duas corridas. O meu objectivo é dar o melhor, ser rápido e consistente para no final poder festejar com a equipa o título”, explicou.

As corridas do fim-de-semana terão lugar amanhã, sábado pelas 11h e domingo pelas 12h e podem ser acompanhadas em direto em https://www.facebook.com/AsianLeMans