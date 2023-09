Manuel Alves é segundo na Porsche Sprint Challenge Ibérica | AutoSport

Lá na frente, Francisco Mora está perto do título na Porsche Sprint Challenge Ibérica, mas logo a seguir, Manuel Alves garantiu, no circuito espanhol de Jerez de La Frontera, mais dois importantes segundos lugares, a contar para a quinta e penúltima jornada da competição, com o jovem piloto da Trofa a consolidar a segunda posição na competição, quer à geral quer na categoria PROAM.

Sem surpresa, Manuel Alves foi um dos pilotos que mais se destacou na quinta e penúltima jornada da Porsche Sprint Challenge Ibérica, disputada, no passado fim de semana, no circuito espanhol de Jerez de La Frontera. O jovem piloto da Trofa voltou a ser o principal opositor do consagrado Francisco Mora, que venceu as duas corridas, mas teve de contar sempre com a réplica de Manuel Alves.

No primeiro dia da competição oficial do construtor germânico, piloto trofense foi o segundo mais rápido na Qualificação e na Corrida 1 garantiu o segundo lugar quer à geral quer na categoria PROAM. No domingo, Manuel Alves esteve mais forte, dado que apesar de ser novamente o segundo mais rápido na Qualificação, esteve próximo de conquistar a pole-position quer à geral quer na categoria PROAM. Na Corrida 2, o jovem piloto da Trofa assegurou, de novo, a segunda posição, mas rubricou a volta mais rápida, o que lhe valeu mais um ponto extra para as contas do campeonato.

Com estes resultados, Manuel Alves colecionou o 10.º pódio consecutivo na competição promovida pela Porsche Motorsport e, em termos de classificação absoluta, está na segunda posição quer à geral quer na categoria PROAM. “Eu sabia que ia estar com um andamento forte, mas tal como nas provas de Navarra e do Estoril, o Francisco Mora esteve ligeiramente mais forte e está de parabéns. Estou satisfeito com os dois segundos lugares, mas não totalmente, porque queremos sempre vencer. Agora há que pensar na última prova, que será em Valência e vou lutar pelas vitórias, bem como, dado que o título já é difícil de alcançar, tentar assegurar o vice-campeonato, que, no fundo, é muito bom para mim, já que sou ‘rookie’ na competição. Agradeço todo o apoio dos meus patrocinadores, da minha família e da equipa LOB Motorsport”, comentou Manuel Alves, com o seu habitual fair-play.