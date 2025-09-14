Manuel Alves domina Sprint Race 1 da Porsche Sprint Challenge Ibérica em Navarra
A Porsche Sprint Challenge Ibérica 2025 iniciou a sua quarta ronda da temporada no Circuito de Navarra, em Los Arcos, com uma Sprint Race 1 dominada de fio a pavio por Manuel Alves (LOB Motorsport).
O piloto português partiu da ‘pole position’ determinado e, logo na primeira volta, assumiu a liderança, construindo uma vantagem surpreendente de quase três segundos que rapidamente se tornou inalcançável para a concorrência.
Sem cometer erros e com um ritmo demolidor, Alves rodou de forma consistente na casa dos 1m47s por volta, terminando a prova com mais de 10 segundos de vantagem sobre os perseguidores. Foi uma exibição autoritária que reforça o seu estatuto de candidato ao título da Categoria 2 e confirma a excelente forma do piloto da LOB Motorsport.
Luta intensa pelo pódio na Categoria 2
Atrás de Manuel Alves, a corrida foi significativamente mais disputada. Jorge Ramírez (RGB Racing Team) assegurou a segunda posição, alcançada logo na volta inaugural ao suplantar Alejandro Barambio (GT Corse). Ramírez resistiu durante várias voltas aos ataques de José Barros (AF&V Motorsport), o jovem piloto português que terminou a menos de meio segundo do espanhol.
Na quarta posição classificou-se o francês Sacha Barucq (GT Corse), após uma prova consistente, sempre próximo de Ramírez e Barros, seguido por André Fernandes (AF&V Motorsport). Já Alejandro Barambio (GT Corse) não conseguiu manter o ritmo e caiu para o sexto lugar. O top 10 da geral ficou completo com Daniel Garcia (RGB Racing Team), Henk Van Zoest (Skualo Competición), Gian Maria Traverson (RGB Racing Team) e Francisca Queiroz (LOB Motorsport).
Categoria 1: infortúnio para Miritta, triunfo para Inocêncio
Na Categoria 1, reservada aos Porsche 991.2 GT3 Cup, o destaque foi o infortúnio de Rui Miritta (Monteiros Competições). O piloto português de Valongo liderava a prova, mas um problema técnico obrigou-o a uma passagem pelas boxes, comprometendo o seu resultado.
Quem aproveitou a situação foi Nuno Inocêncio (Monteiros Competições), que assumiu o comando e não mais o largou, garantindo uma vitória importante que reforça a sua liderança no campeonato. O espanhol Pablo Hernández (Fenix Racing) terminou em segundo lugar, e Maria Sánchez Iglesias (Monteiros Competições) subiu ao terceiro degrau do pódio, com a jovem espanhola a consolidar a sua evolução na temporada.
Ladies Cup: Francisca Queiroz imbatível
Na Ladies Cup, Francisca Queiroz (LOB Motorsport) voltou a impor-se com autoridade. A jovem piloto portuguesa terminou num brilhante décimo lugar da geral e conquistou mais uma vitória clara, reforçando a liderança da competição feminina. Atrás dela classificaram-se, Maria Sánchez Iglesias e a canadiana Brieana Macdonald (Monteiros Competições), que concluiu com sucesso a sua estreia internacional.
Próximos eventos e classificações
A ação prossegue este domingo com a Sprint Race 2, agendada para as 11h05, e a Endurance Race, às 14h40 (hora de Espanha, menos uma hora em Portugal), prometendo trazer ainda mais emoção e alterações nas contas do campeonato.
Classificação Final – Top 10 Absoluto
Manuel Alves (LOB Motorsport) – Cat. 2
Jorge Ramírez (RGB Racing Team) – Cat. 2
José Barros (LOB Motorsport) – Cat. 2
Sacha Barucq (GT Corse) – Cat. 2
André Fernandes (LOB Motorsport) – Cat. 2
Alejandro Barambio (GT Corse) – Cat. 2
Daniel Garcia (RGB Racing Team) – Cat. 2
Henk Van Zoest (Skualo Competición) – Cat. 2
Gian Maria Traverson (RGB Racing Team) – Cat. 2
Francisca Queiroz (LOB Motorsport) – Cat. 2 / Ladies Cup
Categoria 1 (991.2 GT3 Cup)
Nuno Inocêncio (Monteiros Competições) – 11.º da geral
Pablo Hernández (Fenix Racing) – 12.º da geral
Maria Sánchez Iglesias (Monteiros Competições) – 13.ª da geral
Ladies Cup
Francisca Queiroz (LOB Motorsport) – 10.ª da geral
Maria Sánchez Iglesias (Monteiros Competições) – 13.ª da geral
Brieana Macdonald (Monteiros Competições) – 16.ª da geral
Programa Oficial – Ronda 4 da PSCI
Domingo, 14 de setembro
Sprint Race 2: 11h05 (20 min + 1 volta)
Endurance Race: 14h40 (50 min)
