Mais de 30 mil pessoas passaram pelo Estoril Classics | AutoSport

Foram mais de 30 mil visitantes que passaram pelo Estoril Classics no fim de semana passado, com todos os bilhetes disponíveis pela organização vendidos, o que leva Diogo Ferrão, CEO da Race Ready, a afirmar que se trata de “um dos eventos desportivos mais importantes do nosso país”.

A organização considera o Estoril Classics de 2023 um enorme sucesso, ao anunciarem que mais de 30 mil pessoas passaram pelo Autódromo do Estoril para ver e ouvir alguns dos mais icónicos clássicos de competição.

Desde 2017 que o evento é organizado em outubro no Estoril, e este ano houve mais um motivo de interesse a juntar às máquinas de quatro rodas. As motos também foram protagonistas do evento, aumentando o interesse juntos dos espetadores. Em 2023, ao longo de três dias, 30 mil pessoas viram algumas das maiss raras máquinas que passaram pelos grandes palcos mundiais, como os Grandes Prémios de Fórmula 1, as 24 Horas de Le Mans, as 24 Horas de Spa, os 1000 Km de Nürburgring, etc., ainda com a possibilidade de assistir a demonstrações de motos, com o Amicale Spirit of Speed.

A organização fez saber que os bilhetes esgotaram totalmente e que no paddock “viveu-se um ambiente descontraído” com o desporto motorizado no centro das atenções dos muitos apaixonados.

Diogo Ferrão, o CEO da Race Ready, mostrou-se muito satisfeito com o fim de semana. “Uma vez mais, o Estoril Classics foi um sucesso! Tivemos em pista carros fabulosos que qualquer adepto de automobilismo desejaria ver e o Classic GP foi entusiasmante com F1s incríveis em pista e que deram um grande espetáculo. As motos do Amicale Spirit of Speed foram um sucesso e entusiasmou o público. O investimento que realizámos no paddock tem vindo a dar os seus frutos, tornando-se este espaço cada vez mais num ponto de encontro e de convívio entre adeptos. É uma tradição que está a crescer e que queremos fortalecer no futuro. Todos estes motivos de interesse levaram a que mais de 30 mil pessoas passassem pelo Autódromo do Estoril ao longo dos três dias, o que demonstra que o Estoril Classics é um dos eventos desportivos mais importantes do nosso país, ajudando ainda a promover Cascais, o Estoril e Portugal no estrangeiro, para além de ter um impacto considerável na economia local.

Agora vamos trabalhar para edificar uma edição em 2024 capaz de voltar a receber a confiança do público, pilotos e equipas”.

A oitava edição do Estoril Classics tem já data marcada, realizando-se de 4 a 6 de outubro.