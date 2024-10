Macau: Lista de luxo para a Taça do Mundo FIA GT

O fim de semana de Macau aproxima-se a passos largos e já se começam a conhecer as listas de inscritos. Na Taça do Mundo FIA GT é mais uma parada de estrelas que irá desfilar nas desafiantes ruas de Macau.

O piloto de fábrica da BMW, Raffaele Marciello, vai defender o seu título da Taça do Mundo FIA GT no evento Macau GT3, no próximo mês, com o objetivo de alcançar a sua terceira vitória, depois de ter vencido em 2019 e 2022.

Marciello, que vai correr pela primeira vez com um BMW M4 GT3, vai juntar-se ao plantel de 23 carros com seis fabricantes. Outros pilotos notáveis incluem Maro Engel (Mercedes), Laurens Vanthoor (Porsche), Edoardo Mortara (Lamborghini) e Antonio Fuoco (Ferrari). O alinhamento da BMW também inclui Augusto Farfus, Sheldon van der Linde e Dries Vanthoor. A Ferrari, a Lamborghini e a Audi procuram as suas primeiras vitórias na Taça do Mundo de GT neste prestigiado evento.