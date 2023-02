Lynk & Co Cyan Racing anuncia os seus primeiros pilotos para o TCR World Tour | AutoSport

Thed Björk e a Ma Qing Hua vão defender as cores da equipa Lynk & Co Cyan Racing em dois dos quatro Lynk & Co 03 TCR na nova competição que surge no seguimento da extinção da Taça do Mundo de Carros de Turismo da FIA (WTCR) e que tem início marcado para o Autódromo Internacional do Algarve entre os dias 28 e 30 de abril.

“Estamos entusiasmados por ter Thed e Ma a bordo para o nosso programa do TCR World Tour, dois dos melhores pilotos de carros de turismo do mundo. A sua vasta experiência será crucial para o nosso programa à medida que regressamos a um calendário mundial de corridas com circuitos como Macau e Bathurst”, disse Fredrik Wahlén, chefe de equipa da Lynk & Co Cyan Racing.

Björk dá início à sua 12ª temporada com a Cyan Racing este ano, tendo conquistado o título mundial de 2017 e três títulos STCC com a equipa. “Estou tão motivado para a minha 12ª temporada como estava para a minha primeira! O TCR World Tour significa mais motivação para mim para regressar aos circuitos internacionais e enfrentar um novo tipo de concorrência. Penso que isto me vai servir muito bem. E estou ansioso por continuar a minha cooperação com Ma, que penso ter completado uma impressionante primeira temporada connosco no ano passado”, disse Thed Björk.

O antigo piloto de testes de Fórmula 1 e campeão do TCR China em 2020, Ma Qing Hua, iniciará a sua segunda temporada com o Cyan Racing em 2023. “Estou realmente orgulhoso e entusiasmado por ser novamente um piloto da Lynk & Co Cyan Racing este ano. É uma nova temporada com um formato diferente e novos circuitos, um desafio difícil que estou ansioso por enfrentar. Estou feliz por ser novamente companheiro de equipa de Thed, tivemos uma boa cooperação no ano passado que espero desenvolver ainda mais”, disse Ma Qing Hua.

Os dois últimos pilotos da Lynk & Co Cyan Racing para a temporada 2023 do TCR World Tour serão revelados no início de março, anunciou a equipa.