Luta a quatro pela pole na Corrida da Guia Macau | AutoSport

Andy Yan Cheuk Wai conquistou a pole-position numa qualificação para a Corrida da Guia Macau – TCR Asia Challenge – Wynn emotiva mas que foi encurtada antes da Q2 em dez minutos.

O piloto de Hong Kong, Yan, que ficou entre os três primeiros em ambas as sessões de quinta-feira, esteve numa inspirada forma na qualificação enquanto pilotava o seu Honda Civic Type R TCR no Circuito da Guia.

O piloto da Team TRC foi o mais rápido logo na sua primeira volta da Q1, mas melhorou esse tempo na sua segunda tentativa – registando a marca de 2m33,217s.

Apesar de três pilotos terminarem no mesmo segundo da marca de Yan, nenhum conseguiu melhorar, tendo esta sido a bitola da Q1 – que acabou por ser o registo da pole-position, também, depois de um despiste de Ng Chi Leung na Curva dos Pescadores.

Ng perdeu o controlo do seu Volkswagen Golf GTI TCR na rápida direita e foi contra a barreira na saída da curva com a traseira do seu carro. Com as barreiras a necessitar de reparações durante o suficiente para esgotar o tempo da Q2, reservada aos doze mais rápidos, esta teve de ser cancelada.

O mais rápido dos treinos-livres, Lo Sze Ho, foi o segundo mais rápido, com a sua volta final da Q1 no seu Hyundai i30 N TCR da Z-Challenger Racing a ficar a 0,234s do tempo da pole de Yan. Filipe de Sousa, de Macau, ficou menos de meio segundo mais atrás no seu Audi RS3 LMS da CHAMP Motorsport, tendo o carro similar de Huang Ruo Han se qualificado a 0,838s do melhor tempo.

Mais quatro Audis seguiram-se na classificação, com o quinto posto a ir para Billy Lo Kai Fung, ao passo que Hu Heng liderou um grupo de cinco carros que ficaram cobertos por menos de oito décimos de segundo. Os dois últimos nesse grupo, o Civic Type R TCR de Eurico de Jesus e o FK2 de Mok Tsz Wang, completaram os dez primeiros.

Os vinte e dois mais rápidos dos vinte e quatro carros deste ano ficaram classificados dentro dos 115% do tempo da pole-position – o limite estipulado para que seja possível competir nas duas corridas.

FOTO Galen Chan