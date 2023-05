Luka Tavares e Nuno Quintanilha venceram na estreia do Legends Cars Iberian Series | AutoSport

Este primeiro fim-de-semana da temporada de 2023 das CRM Racing Series, marcou a estreia absoluta no nosso país dos Legends Cars, que correm sob a designação Legends Cars Iberian Series. Nas três corridas realizadas, Luka Tavares venceu por duas vezes, enquanto Nuno Quintanilha foi o primeiro piloto a triunfar na nova competição.

Nuno Quintanilha foi o primeiro piloto a triunfar com os Legends no nosso país, enquanto Bernardo Gonzalez e Sebastião Brion subiram ao pódio. Seguiram-se Tiago Loureiro, Tiago Madeira e Ricardo Filipe.

Com contratempos na primeira corrida, na segunda corrida Luka Tavares foi o vencedor. Nuno Quintanilha desta feita ficou-se pelo segundo posto da classificação e o último lugar do pódio foi para Bernardo Gonzales, seguido de Tiago Loureiro, Joel Reis e Ricardo Filipe.

Luka Tavares tomou-lhe o gosto e voltou a ser o grande protagonista da terceira corrida da competição dedicada aos Legends Cars ao triunfar pela segunda vez no fim de semana.

“A corrida de hoje [domingo] foi muito divertida. Houve lugar a muitas lutas em pista e quando assim é a vitória sabe muito melhor”, disse Tavares.

Primeiro, Sebastião Brion e depois Nuno Quintanilha, foram

os pilotos que estiveram envolvidos na discussão da vitória, tendo este último voltado a subir ao lugar intermédio do pódio. Com uma boa prestação, Diogo Tavares encerrou o leque de pilotos que subiram ao pódio, tendo ficado em

terceiro, seguido de Sebastião Brion, Bernardo Gonzalez, Ricardo Filipe.

