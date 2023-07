CPV: Luís Veloso considera que Vila Real “é fundamental no calendário”, mas deixa um forte alerta | AutoSport

Luís Veloso, responsável por uma das maiores estruturas presentes no Campeonato de Portugal de Velocidade (CPV), foi crítico da organização do 52º Circuito Internacional de Vila Real. Apesar de considerar um evento muito importante para as equipas, competições e pilotos, “fundamental” que se mantivesse no calendário do CPV, Luís Veloso quer ver as condições das equipas melhoradas, afirmando ao AutoSport que não saiu contente e que este ano “o circuito de Vila Real não esteve ao nível das equipas que cá estiveram” (pode ouvir a entrevista na faixa de áudio).

Acompanhando as declarações de sábado do promotor do CPV ao AutoSport, Luís Veloso salienta que prefere não regressar ao CIVR se identificar as mesmas condições dadas às equipas durante esta edição.