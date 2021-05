Luis Sepúlveda e Fernando Soares dominam a primeira prova do Trofeu MINI

O Troféu Mini começou a época 2021 com o pé direito. Com 10 magníficos exemplares clássicos da marca britânica a alinhar no traçado algarvio. Apesar do seu tamanho reduzido, os Mini não se rogaram pela grandeza da pista que há apenas uma semana estava a receber nada mais nada menos do que uma prova do mundial de Formula 1.

Na primeira corrida os valentes pilotos encontraram uma pista que volta após volta ia ficando cada vez mais seca e por sua vez, rápida. Luís Sepúlveda, vencedor do troféu em 2017 mostrou logo que continuava igualmente rápido. Dividindo carro com Fernando Soares, esta dupla assim que o semáforo se apagou fugiu da restante competição. Construindo uma vantagem confortável volta após volta enquanto os restantes lutavam entre si. Na segunda corrida, repetiu o feito com outra corrida perfeita. Os irmãos Nuno e José Dias, que terminam 2020 com forte andamento, na primeira corrida bem que tentaram acompanhar os pilotos de Lisboa mas a presença assídua do Safety Car em pista não permitiu que realmente conseguissem entrar no ritmo tendo de se contentar com a segunda posição. No entanto na corrida 2, realizada ao final do dia de Domingo a história foi diferente. A dupla de Braga teve problemas no seu carro que os obrigou a uma entrada nas boxes adicional e que os impossibilitou de repetir o feito da corrida anterior ou mesmo fazer frente ao carro 11.

João C. Silva e Rui Salvada terminaram o podium da corrida 1 mas não sem terem que trabalhar para manter Ruben Veludo na traseira do seu Mini. A luta pelo o ultimo lugar do podium foi de apenas 0,5 segundos ao cair da bandeira de xadrez. Na segunda corrida Ruben Veludo obteve a sua desforra conseguindo entrar no podium atrás do luso brasileiro Gui Affonso, que na primeira corrida teve um infortúnio mecânico que não o permitiu ver a bandeira de xadrez.

O estreante Gonçalo Cardal que partilhou o pequeno bólide com o espanhol Francisco Borreguero. Na primeira, o espanhol que se apaixonou pelos Minis saiu de Portimão com um 5º lugar, entregando depois ao estreante Gonçalo Cardal o Mini para a segunda corrida. Este fez ainda melhor alcançando o 4º lugar da geral e 3º da categoria. Henrique Mesquita veio a Portimão fazer primeira corrida da sua vida e de Portimão saiu eufórico com este novo mundo que é o “mundo das corridas”.

Pai e filho, Paulo e Bruno Lima, também chegaram a Portimão com o intuito de aprender. Sendo que era a sua estreia no desporto automóvel, sairam do sul do país com o sentimento de missão cumprida, com um 7º e um 5º lugar, reforçando que a diversão não teve fim e mal podem esperar pela próxima oportunidade. Já João Fedorowicz, um dos mais rápidos em 2020 teve um fim-de-semana para esquecer, com um problema mecânico na primeira corrida que terminou com o fim-de-semana, do piloto brasileiro.

Os pequenos e divertidos Minis voltam à ação no próximo mês de Junho nos dias 5 e 6, no Circuito de Jarama.

Classificações