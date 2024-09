Lucas Barbosa: mais um jovem que se estreia na competição automóvel

Lucas Barbosa é um jovem que cumpriu, este fim de semana, no Autódromo do Estoril o seu batismo em pista, estreando-se no Campeonato de Portugal de Velocidade 1300 ao volante de um Citroen C1 englobado na nova categoria Stock Cup da ANPAC.

Sendo uma estreia, o objetivo de Lucas Barbosa não tinha inscrito alguma preocupação com os resultados, tempos por volta ou comparações com o pai, Pedro Barbosa, piloto habitual no Campeonato de Portugal de Velocidade 1300 com um bem preparado Datsun 1200.

Nessa medida, Lucas Barbosa encarou esta participação com o intuito de evoluir e conhecer, digamos, os cantos à casa. Tudo era novo para o jovem piloto e por isso as devidas cautelas estiveram sempre presentes no subconsciente de Lucas Barbosa.

Porém, o talento que se percebe estar latente fica evidente no facto do piloto do pequeno Citroen C1 ter evoluído, sempre, os seus tempos ao longo do fim de semana. De tal ordem que retirou quase quatro segundos ao seu tempo mais veloz desde que realizou os treinos livres até à corrida, onde fez a sua volta mais rápida do fim de semana.

O balanço final desta estreia de Lucas Barbosa é altamente positivo e a merecer nova presença em pista para confirmar a evolução do piloto. E para a história da estreia de Lucas Barbosa nas corridas de automóveis, registamos um excelente 13º lugar à geral na primeira corrida e um 17º posto na segunda manga.

Lucas Barbosa: “Foi a minha estreia na competição automóvel e estou muito satisfeito com aquilo que foi a evolução ao longo das sessões de treinos e durante as duas corridas. Naturalmente que preciso de evoluir muito, mas muito contente com a evolução e com a minha estreia. Penso que o meu pai estará orgulhoso do meu desempenho e, agora, veremos o que o futuro nos reserva.”