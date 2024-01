LMP3: Ginetta quer relançar programa em 2025 | AutoSport

A Ginetta não teve muito sucesso nos LMP3 e o seu G61-LT-P3 tem estado afastado dos grandes palcos, com muito poucas unidades vendidas. Com a chegada de uma nova era em 2025, a Ginetta pretende voltar a apostar na categoria.

2025 é um ano de mudanças nos LMP3 com a entrada em cena de um novo motor, o Toyota V35A-FTS twin-turbo V6 que irá substituir o Nissan VK56 V8. Essa mudança implicará um custo, com o dailysportscar a apontar o valor de 120 mil euros para um kit de adaptação do novo motor. Como o carro custa à volta de 300 mil euros, a opção deverá recair na compra de um novo chassis por parte das equipas interessadas, e é aí que a Ginetta que apostar.

Há Ginettas a competir no campeonato alemão ADAC Prototype Cup Germany que permitem ao construtor britânico acumular experiência de pista para preparar a base para 2025.

“Temos um programa de desenvolvimento para toda a época para o carro atual, com uma equipa cliente e um piloto estrela para a época de 2024, com o objetivo de cobrir o máximo de quilometragem e dados possíveis para alimentar a próxima geração de carros. Os pormenores do programa completo estarão disponíveis muito em breve”, afirmou Mike Simpson, diretor de desportos motorizados da Ginetta. “A Ginetta deve ser levada muito a sério. Olhando para a forma como foi desenvolvido, nenhuma despesa foi poupada e há algumas peças maravilhosas de engenharia no Ginetta, uma vez que foi desenvolvido ao mesmo tempo que o programa LMP1. Os LMP3 precisam de consistência, onde as regras não mudam, para dar confiança às pessoas para comprarem e competirem. O fornecimento de motores tem sido difícil nos últimos 12 meses e um motor atualizado é essencial para dar à categoria a continuidade de que necessita.

As grelhas de LMP3 são saudáveis, o mercado existe. Não vamos ter uma grande quota de mercado, sabemos disso. Mas a nossa presença não está em dúvida. Gostaria de ver algumas das equipas estabelecidas a correr com os nossos chassis nas principais séries do ACO em 2025 e estou entusiasmado com o facto de a Ginetta poder trabalhar com os nossos programas de desporto motorizado existentes e ver os pilotos e as equipas a subirem de nível”, concluiu Simpson. “A diversidade é importante e a Ginetta sempre apoiou todas as suas iniciativas com LMP3 e LMP1, e tentámos obter um contrato de chassis LMP2. Para quem quiser ser diferente, nós estamos aqui. Temos equipas para GT4. Agora precisamos de expandir o nosso alcance nas corridas de protótipos.”