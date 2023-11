Lindblad marca pole-position para a primeira corrida de Fórmula 4 de Macau | AutoSport

FOTOS Galen Chan e oficiais

Arvid Lindblad, piloto da Red Bull Junior Academy, dominou a qualificação para a Corrida de Macau de Fórmula 4 no Circuito da Guia.

O piloto da SJM Theodore PREMA Racing esteve imparável nos críticos momentos finais da sessão, assinando duas voltas que eram suficientemente boas para a pole-position.

A primeira foi completada em 2m24,568s, que o ajudou a suplantar o líder de então, Freddie Slater. Lindblad continuou a dar o máximo para uma segunda volta, baixando o tempo que garantiu a pole-position para 2m24,293s. A sua primeira tentativa seria suficiente, Slater conseguiu apenas melhorar a sua marca para 2m24,842s na sua volta final.

“Sabia que haveria muita evolução tanto da parte da pista como dos pilotos, portanto, sabia que tinha de realizar outra volta para ficar a salvo”, explicou Lindblad. “Mesmo quando cruzei a linha de meta, não tinha a certeza de estar na pole-position, dado que houve uma grande evolução ao longo da sessão.

“Estou muito satisfeito [com a pole-position]. É uma pista tão icónica e é o seu 70º ano. Temos ainda duas corridas para realizar, portanto, não creio que isto signifique muito. Mas, obviamente, estou muito satisfeito e fiquei bastante surpreendido pela margem, não esperava que fosse tão grande”.

Slater terminou no segundo posto depois de uma entusiasmante batalha com Hadrien David, tendo o par ficado separado por apenas 0,041s no final da sessão.

Charles Leong Hon Chio, uma das estrelas do Grande Prémio de Macau nos anos recentes, foi um impressionante quarto classificado, apesar do regresso dos pilotos internacionais.

Rashid Al Dhaheri foi o quinto mais rápido seguido de Jack Beeton, que recuperou bem do acidente que sofreu nos treinos-livres.

Raphael Narac terminou em sexto, apesar do seu despiste nos Esses da Solidão, provocando uma morosa situação de bandeiras vermelhas.

Tiago Rodrigues foi oitavo à frente de Martinius Stenshorne, outro piloto que se despistou antes de a sessão terminar.

A primeira das duas corridas para o pelotão da Fórmula 4 tem o seu início às 8h00 de Domingo, hora local.

Thong na pole do TCR Asia Challenge

Shaun Thong Wei Fung impôs-se numa excitante batalha com Lo Sze Ho pela pole-position para o TCR Asia Challenge do Grande Prémio de Macau.

O duo liderou o caminho em ambos os segmentos da qualificação, tendo Lo (Hyundai da Evolve Racing) levado a melhor na Qualificação 1 com uma marca um segundo mais rápida que a de Thong (Honda da Team TRC).

Na qualificação 2 pouco separou o duo, com Lo a liderar no início mais uma vez antes de Thong ter disparado, com a marca de 2m32,864s.

Esta marca provou ser demasiado rápida para Lo, que foi obrigado a se contentar com o segundo posto, muito embora a margem – menos de dois décimos de segundo – prometa uma corrida entusiasmante amanhã.

“Estou muito feliz por estar de volta a Macau, a última vez que aqui estive foi exactamente há dez anos”, disse Thong.

“A pista parecia-me nova para mim. Parecia que nunca aqui tinha estado, portanto, estou a aprendê-la como se fosse uma pista nova. Há muito para aprender e estou muito satisfeito por ter extraído do carro o que consegui extrair.

Agradeço à equipa e aos patrocinadores por termos organizado tudo, dado que foi uma oportunidade de última hora. Tudo aconteceu em três semanas, portanto, estou muito satisfeito com o que fiz até agora. Espero poder converter a pole-position em algo ainda melhor, amanhã”.

Atrás dos dois primeiros ficaram Yan Chuang, no Lynk & Co da Fancy, à frente de Chan Weng Tong (Audi da 326 Racing Team), Li Ka Hei e Hu Heng (ambos em Audi), Cheong Chi On (Cupra da Team Pro Spec), Wong Kiang Kuan (Cupra da Elegant Racing), Henry Lee Junior (Audi), Ryan Wong (Audi da Sonic Racing) e Deng Baowei (Honda da 109 Racing).

Paul Poon chegou à Qualificação 2 graças ao seu tempo realizado no início da Qualificação 1, mas, na verdade, não progrediu, dado ter batido aos comandos do Audi da Teamwork Motosport, o que significa que vai arrancar de 12º.

Tse Ka Hing na ‘pole’ para o Macau Roadsport Challenge

Tse Ka Hing (Toyota GR86) arrancará da pole-position para a Macau Roadsport Challenge, com o piloto de Hong Kong a marcar um impressionante tempo de 2m51,583s, mais de 2,2s mais rápido que Ivan Szeto (Toyota GR86), que irá arrancar ao lado de Tse na primeira fila.

O terceiro mais rápido da sessão foi o piloto chinês Chen Daxing (Subaru BRZ) – apenas 0,007s atrás de Szeto – que registou o seu melhor tempo na sua segunda volta lançada, antes de bater de frente nas barreiras da Curva Mandarim Oriental, terminando prematuramente a sua sessão e interrompendo a qualificação.

O quarto mais rápido foi Rolly Sham (Toyora GR86) de Hong Kong, que regressou ao Circuito da Guia depois de mais de uma década.

Tse, a competir pela segunda vez no Circuito da Guia, marcou a pole-position provisória no início da sessão, com uma volta completada em 2m52,838s. Szeto demonstrou um bom esforço para subir a segundo para, depois, o incidente de Chen levar à amostragem de bandeiras vermelhas. Depois de a sessão ter sido retomada, Lam Kam San (Toyota GR86) melhorou o seu tempo para entrar provisoriamente nos cinco primeiros.

Nos momentos finais da sessão de trinta minutos, Tse melhorou o seu registo anterior e cimentou a pole-position para a corrida de domingo.

Vincent Yip (Toyota GR86), que esteve envolvido num incidente durante a sessão de treinos-livres matinal, recuperou bem para alcançar o quinto posto na qualificação, imediatamente à frente de Lam.

Christodoulou no topo da qualificação para a Taça GT – Corrida da Grande Baía (GT4)

Adam Christodoulou liderou uma dobradinha da Lotus na qualificação para a Taça GT – Corrida da Grande Baía (GT4).

Christodoulou e o seu colega na Lotus Team TORO, Luo Kailuo, mostraram uma vantagem clara para o resto do pelotão, tendo o par ficado bem à frente enquanto lutava pela pole-position.

Acabou por ser o britânico a levar a melhor, com a sua marca de 2m30,815s realizada entre a primeira e a segunda situações de bandeiras vermelhas, de três, a colocá-lo quatro décimos à frente de Luo.

Luo foi então sonegado de qualquer possibilidade de tentar recuperar nos momentos finais da sessão, quando esta foi encurtada por uma terceira interrupção.

Num dado momento, os pilotos dos Lotus chegaram a ser cinco segundos mais rápidos que o resto do pelotão, no entanto, o Toyota da Phantom Pro Racing pilotado por Han Lichao conseguiu encurtar a desvantagem para três segundos, no final da sessão.

Liang Jia Tong qualificou na quarta posição o BMW da Harmony Racing à frente de Leong Ian Veng (BMW da Son Veng Racing Team) e Lo Ka Chun (Ginetta da 778 Autosport).

Lee Yen-Han foi o sétimo no BMW da MP Racing à frente dos Mercedes da Team TRC, pilotados por Terence Tse and William Cheung, e de Yang Chunlei (BMW da Hi Racer).

O’Young na pole-position da Taça GT – Corrida da Grande Baía (GT3)

Darryl O’Young melhorou o seu currículo em Macau ao conquistar a pole-position para a Taça GT – Corrida da Grande Baía (GT3). O piloto do Mercedes da Craft Bamboo esteve consistentemente no topo da tabela de tempos ao longo da intensa sessão de qualificação no Circuito da Guia.

Marcou o ritmo inicial com o registo de 2m20,469s, o que o deixou com uma vantagem de um décimo de segundo para o Lamborghini da Phantom Pro pilotado por Ling Kang. A sessão foi brevemente interrompida por um engarrafamento de trânsito na Curva Melco. O’Young voltou ao serviço assim que voltaram as bandeiras verdes, melhorando a sua marca para 2m19,656s.

Exactamente na volta seguinte registou o tempo de 2m19,304s, tendo o momento sido perfeito.

Instantes depois, Anderson He entrou em pião na Curva dos Pescadores aos comandos do Aston Martin da EBM, o que o deixou virado para o sentido errado e no meio da curva.

Esta situação levou a amostragem de bandeiras vermelhas pela segunda vez, acabando por terminar a sessão prematuramente depois de Chris Chia (Phantom Pro Audi) embater no Aston Martin imobilizado.

As bandeiras vermelhas selaram a pole-position de O’Young, talvez afortunadamente, uma vez que Ling tinha ‘pintado’ a roxo o segundo e terceiro sectores nessa volta.

“É o primeiro dia do evento, portanto, a pista está muito escorregadia e ‘verde’, portanto, dar o máximo numa volta de qualificação foi complicado”, disse O’Young. “Por um par de vezes alarguei a trajectória e passei muito próximo das barreiras. Provavelmente, foi por isso que hoje houve mais alguns acidentes. Foi desafiante, por certo. Na minha segunda volta lançada, com pneus novos, tive uma volta limpa”.

Ling teve de se contentar com o segundo posto à frente de Kevin Tse (Mercedes da Toro Racing), ao passo que Chang Chien-Shang saltou para quarto no Mercedes da MP Racing mesmo no final.

Isso despromoveu Chia e o seu danificado Audi para o quinto posto à frente de Min Heng (Mercedes da Climax Racing), Liu Lic Ka (Mercedes da Elegant Racing Team) e Liao Yang (Porsche da K-Sport). Houve ainda mais um Porsche em oitavo, o inscrito pela Team KRC para Lee Ching-Hsin, ao passo que Kuo Kuo-Hsin (Mercedes da K-Sport) fechou os dez primeiros.