Ligier JS2R: A novidade da Chefo Sport no CPV /IS

A Chefo Sport é uma das grandes novidades deste ano no Iberian Supercars, colocando em pista um exótico e competitivo Ligier JS2R, com o qual luta por vitórias na divisão GTX, sendo evidente a ambição da formação espanhola que poderá ter novidades em breve.

A equipa sediada em Jarama é uma das forças do automobilismo espanhol há trinta e quatro anos, tendo passado por inúmeras disciplinas do desporto, desde os Ralis até à Velocidade, competindo, principalmente, com carros de turismo e, agora, com GT.

Nico Abella é agora a força motriz por detrás da formação madrilena, depois do seu pai e fundador, José María Abella, conhecido como ‘Chefo’, se ter retirado da sua liderança. O novo timoneiro da equipa viu no Iberian Supercars uma oportunidade para a Chefo Sport mostrar a sua competitividade e agarrou-a: “Em 2020 conheci o Paulo (Ferreira) e o Diogo (Ferrão), dado que participámos na última prova do TCR Ibérico. Pareceram-me duas pessoas com uma visão e motivação para criar este campeonato. Em 2021, eu realizei a minha primeira corrida nos ‘Supercars’ em Jarama, com um Peugeot 308 Racing Cup, conquistando duas vitórias, e percebemos que o campeonato tinha muita projecção. Com motivação e bons métodos conseguiram ter uma das melhores grelhas de Espanha e ser o campeonato de referência da Península Ibérica”.

A aposta da Chefo Sport para ingressar no Iberian Supercars foi um espetacular Ligier JS2R, estando o responsável máximo da formação espanhola entusiasmado com a sua nova máquina. “Que grande aposta! Devemo-lo, entre outras pessoas, ao Luca Pregliasco, que foi quem esteve por detrás de tudo ao oferecer-nos este produto, e desde logo foi acertado. Creio que a relação preço / qualidade, de momento, não há melhor no mercado. É um carro super-fiável e leve, algo que nos dias de hoje quase está esquecido… Faz-nos sentir o que é um verdadeiro carro de corridas”, afirmou Nico Abella.

O carro francês tem um chassis tubular animado por um motor Ford V6 capaz de desenvolver 350 cv para um peso de apenas 1055 kg, o que lhe garante performances impressionantes.

Álvaro Vela e Sebastién Villadary têm mostrado boas performances ao longo da época, tendo conquistado duas pole-positions em Jerez, onde asseguraram ainda um segundo posto na segunda corrida, juntando-se ainda e um terceiro lugar na segunda prova do Estoril, sempre na divisão GTX.

O responsável máximo da Chefo Sport considera que estes resultados advêm das qualidades intrínsecas do carro francês: “creio que o Ligier tem muitas qualidades, mas se tiver de destacar duas delas, seria o ritmo de passagem em curva e a gestão dos pneus. É um carro pensado para as corridas de endurance e isso faz com que tenha uma gestão de pneus muito boa. No fundo, é um carro muito equilibrado, com um motor central-traseiro e pouco peso. Está tudo certo”.

Nico Abella sublinha ainda outros pontos fortes do automóvel que defende as cores da sua equipa: “Creio que a grande diferença para os GT4 é que estes carros têm necessidades de manutenção baixas e os custos das peças são acessíveis. Isto faz com que o preço por corrida seja mais acessível”.

Para além das qualidades já mencionadas, a facilidade de pilotagem do Ligier tem sido preponderante na adaptação dos pilotos da Chefo Sport, o que lhes permite estar na luta pelo ceptro da divisão GTX, onde se batem com os Ginetta colocados em pista pela Tockwith Motorsports e o Porsche operado pela Speedy Motorsport. “Estamos muito satisfeitos! Tudo aconteceu no último momento, mas estamos muito contentes. Os nossos pilotos adaptaram-se perfeitamente ao carro e continuamos a trabalhar para nos mantermos na luta pelo campeonato”, afirmou Nico Abella.

Ao fim de dois eventos – o de Jerez e do Estoril – Álvaro Vela e Sebastién Villadary estão no quarto posto da tabela pontual, a vinte oito pontos de Andrius Zeimatis (Porsche Cayman GT4 – Speedy Motorsport), o líder, seguindo no encalço de Simon Moore e Tomás Pinto Abreu (Ginetta G50 – Tockwith Motorsports) e tendo o mesmo número de pontos que Henrique Cruz e Aubrey Hall (Ginetta G55 – Tockwith Motorsports).

Claramente na luta pelo título, Nico Abella demonstra bem a importância que o Iberian Supercars tem para a Chefo Sport, estando determinado em reforçar a sua aposta: “Queremos estar presentes com os nossos dois Ligier JS2R no resto do campeonato e mantermo-nos na luta pelo título”, disse o espanhol, que acrescentou, concluindo: “gostaríamos de ter dois ou três carros destes no campeonato, uma vez que acreditamos que este é a competição perfeita para ele”.

A Chefo Sport iniciou a temporada com duas pole-positions, mostrando que está em pista para vencer, mas ambição do seu líder vai ainda mais além, vendo no Iberian Supercars a plataforma ideal para que a sua estrutura mostre a sua valia e se afirme como uma das melhores da Península Ibérica. Entretanto, vai animando a divisão GTX com um carro competitivo que contribui para o exotismo do campeonato.