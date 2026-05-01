Ligier European Series: Pedro e José Maria Marreiros estreiam-se em Paul Ricard

O duo português Pedro e José Maria Marreiros, pai e filho, ruma ao Circuit de Paul Ricard, em França, para disputar a segunda etapa das Ligier European Series, dando sequência a uma campanha europeia iniciada com resultados animadores.

Na ronda inaugural, realizada em Barcelona, a dupla lusa garantiu um terceiro e um segundo lugares na classe Pro-Am, posicionando-se no segundo lugar do campeonato nessa categoria. O resultado foi alcançado num contexto de adaptação exigente a um novo carro e a um campeonato de elevada competitividade.

Após a ronda inaugural, a Veloso Motorsport aprofundou o conhecimento do Ligier JS2 R através de trabalho adicional, nomeadamente com um novo teste. A dupla chega assim a Paul Ricard com maior bagagem técnica e um otimismo sustentado, ainda que consciente das dificuldades que se apresentam num circuito inédito para ambos.

A qualificação realiza-se na sexta-feira a partir das 16h55, com as duas corridas agendadas para sábado, às 7h54 e às 12h54, podendo ser acompanhadas em direto no canal oficial de YouTube da competição.

Pedro Marreiros:

“É o nosso primeiro contacto com Paul Ricard, é uma das três pistas do campeonato que não conheço. Fizemos trabalho de simulador, mas há uma enorme expectativa por ser um circuito mítico, que me parece super-técnico e interessante. Neste momento a equipa tem mais experiência com o carro, já efetuou mais um teste, portanto, há um conhecimento cada vez maior. Sentimos que somos rookies, quer a equipa, quer nós, neste campeonato, neste carro. É um ano de aprendizagem, mas estamos muito motivados e entusiasmados, principalmente com o facto de chegarmos aqui, a um circuito novo, que não conhecíamos, e num campeonato novo, também. O objetivo é sempre o mesmo, tentar dar o melhor. Se lutarmos pela classe Pro-Am, será muito interessante, porque sinto que não há ninguém com a minha idade ou perto disso. E, portanto, é sempre um grande desafio estar com estes jovens, a comparar-me e a competir e a pôr-me à prova.”

José Maria Marreiros:

“Estamos a trabalhar com a equipa no simulador e na telemetria com o engenheiro, o que me deixa bastante confiante. Na última corrida de Barcelona já tinha encontrado um bom ritmo com o carro, estava entre os mais rápidos, por isso estou otimista. Estou fascinado aqui com a pista de Paul Ricard, o que me deixa ainda mais entusiasmado. Vamos ver como correm os primeiros treinos, mas o foco é sempre o mesmo, é andar num ritmo competitivo e lutar por bons resultados. Acredito que tenho o andamento para isso. Agora é trabalhar para que isso aconteça.”