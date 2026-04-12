Ligier European Series: Pedro e José Maria Marreiros com estreia positiva e Barcelona

A Ligier European Series abriu a temporada de 2026 no Circuito de Barcelona-Catalunya com duas corridas animadas, marcadas por vários incidentes e Safety Cars, mas com boas batalhas em pista até à bandeira de xadrez. Foi a estreia de Pedro e José Maria Marreiros, com o apoio da Veloso Motorsport, com pai e filho lado a lado pelas pistas da Europa.

Qualificação

Na véspera, a Trajectus Motorsport impôs-se na classe JS P4, com Vincent Bouteiller e Tomas Pompidou a garantirem a dupla pole position no #19. Na JS2 R, o dinamarquês Marcus Terkildsen (23Events Racing, #88) foi igualmente imbatível.

Corrida 1

Na JS P4, Bouteiller arrancou bem da pole, mas a corrida foi interrompida por quatro Safety Cars consecutivos na primeira metade. Após as paragens obrigatórias, Pompidou assumiu o volante do #19 e ultrapassou Sébastien Kawpeng (#1 Team Virage) para conquistar a vitória. O pódio foi completado pelo #12 da ASM Motorsport e pelo #99 da Team Virage.

Na JS2 R, Terkildsen protagonizou uma recuperação espetacular nos últimos minutos após sair das boxes em quarto, vencendo com 2,887 segundos de vantagem. Pedro e José Maria Marreiros, da Veloso Motorsport, concluíram a corrida no nono lugar da classe JS2 R, conquistando o terceiro lugar na categoria PRO-AM — um resultado animador para a dupla portuguesa na estreia da temporada.

Corrida 2

Na JS P4, um recomeço caótico após Safety Car permitiu a Simon Schranz e Alex Gardner (#14 Team Virage) vencer, com Bouteiller e Pompidou a terminarem em quarto. O pódio foi completado pelo #7 da LR Motorsport e pelo #6 da ANS Motorsport.

Na JS2 R, Antonin Bernard e Daniel Dallakyan (VSF Sports, #41) venceram após uma excelente estratégia nas boxes, com Terkildsen a terminar segundo. Os Marreiros voltaram a mostrar consistência, terminando em sétimo lugar na JS2 R e subindo ao segundo lugar do pódio PRO-AM, num fim de semana de ambientação a um novo cenário competitivo e uma máquina igualmente nova.

A segunda jornada da Ligier European Series de 2026 realiza-se no Circuit Paul Ricard, em Le Castellet, França, a 1 e 2 de maio de 2026.

Resultados AQUI

Foto: DPPI / Ligier European Series