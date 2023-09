Ligier European Series, Bernardo Pinheiro vence em Spa: “fim de semana de superação” | AutoSport

Bernardo Pinheiro venceu uma corrida no fim de semana passado da penúltima ronda da Ligier European Series, tendo como palco o circuito de Spa-Francorchamps.

Ao volante do Ligier JS P4 o piloto de Portimão encarou com ambição a ronda belga, descobrindo os segredos de Spa-Francorchamps com várias voltas com piso molhado. Pinheiro e o seu colega de equipa, o britânico George King, mostraram novamente a sua rapidez e consistência ao serem os quartos classificados no final das 22 voltas da primeira corrida, realizada com piso molhado e por isso ainda mais exigente.

Na segunda corrida, realizada com o piso seco, Pinheiro e King partiram da oitava posição da grelha de partida encetaram uma fantástica recuperação que os colocou no primeiro posto na 15ª das 24 voltas realizadas nos 60 minutos de corrida, posição essa que não mais largaram até receberem a bandeira de xadrez e confirmarem a sua primeira vitória na série, tendo alinhado toda a prova com pneus usados.

“Foi mais uma vez um fim de semana de superação e de descoberta também pois este era um circuito novo para mim, e por muitas voltas que se faça no simulador nunca é a mesma coisa. Tinha feito meia dúzia de voltas aqui anteriormente e isso não chega para se estar ‘em casa’ em qualquer circuito, muito menos neste. Tivemos problemas com um dos jogos de pneus disponíveis para o fim de semana e por isso fomos forçados a alinhar na segunda corrida com pneus usados, mas conseguimos mesmo assim vencer e pela primeira vez subimos ao degrau mais alto do pódio…para celebrar uma vitória que nos escapou entre os dedos na corrida anterior”, comentou o piloto de Portimão reforçando que “o campeonato está decidido e agora vamos encarar a prova final no Autódromo Internacional do Algarve apenas com um objetivo de vencer. Queremos subir ao degrau mais alto do pódio em casa e vamos preparar tudo para que tal aconteça.

A próxima prova de Bernardo Pinheiro será realizada no Autódromo Internacional do Algarve entre os dias 20 e 22 de outubro e a derradeira da temporada 2023 da Ligier European Series.