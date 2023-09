Ligier European Series: Bernardo Pinheiro tem como objetivo vencer na estreia em Spa | AutoSport

Bernardo Pinheiro prepara a sua estreia no circuito belga de Spa-Francorchamps, que será palco da penúltima dupla ronda do Ligier European Series já no próximo fim-de-semana (23 e 24 de setembro), para tentar o assalto final ao título desta competição em ‘casa’, quando o pelotão se deslocar ao Autódromo Internacional do Algarve, entre os dias 20 e 21 de outubro, para fechar a temporada.

Um mês depois depois da passagem pelo Motorland, onde a escassos 500 metros da bandeira de xadrez Bernardo Pinheiro e o companheiro de equipa George Kingo viram o seu carro parar em plena pista com falta de combustível e assim entregar, sem defesa possível, a vitória a adversários, a dupla está a 54 pontos do primeiro lugar e sabem que os 100 pontos ainda em jogo lhes podem ser favoráveis. Em Aragão, Pinheiro conseguiu a sua primeira ‘pole’ e liderou todas as voltas que esteve ao volante do Ligier do Team Virage.

“O circuito não é totalmente desconhecido para mim pois já aqui testamos anteriormente, mas em competição será a minha primeira vez e num circuito tão especial como este queremos vencer. No Motorland mostrámos que o podíamos fazer mas a ‘sorte’ da corrida assim não o quis, agora é deixar isso para trás e encarar este desafio como todos os outros…para vencer”, comenta o piloto de Portimão. “Estamos longe do primeiro lugar e o abandono na primeira corrida no Motorland retirou-nos importantes pontos que nos colocariam numa posição mais favorável para discutirmos as quatro corridas ainda por realizar. Mas não baixamos os braços…queremos discutir o primeiro lugar final em Portimão no final de Outubro”.

O jovem de 19 anos de idade mais uma vez levará as cores do Autódromo Internacional do Algarve no seu Ligier JS P4.