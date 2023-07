Ligier European Series: Bernardo Pinheiro subiu ao pódio em ambas as corridas | AutoSport

O piloto do Autódromo Internacional do Algarve subiu ao pódio em ambas as corridas da Ligier European Series em Le Castellet, conquistando dois segundos lugares aos comandos do Ligier JS P4 com que alinha esta temporada na competição promovida pela marca francesa.

Bernardo Pinheiro voltou a fazer equipa com o britânico George King num fim de semana marcado pelas elevadas temperaturas. Logo na qualificação voltaram a mostrar a sua candidatura ao pódio ao conseguirem a segunda posição a pouco mais de seis décimas da ’pole’, sendo nota de destaque apenas os dois primeiros conseguiram uma volta aos 5771 metros do circuito abaixo dos dois minutos.

Os sessenta minutos da primeira corrida foram como se esperava intensos e sem nunca baixar os braços a equipa Pinheiro e King lutaram até á bandeira de xadrêz pela vitória e com os termómetros a marcarem quase 28 graus de temperatura ambiente a dupla luso-britânica fechou a corrida com pouco mais de três segundos de diferença para o primeiro após as 28 voltas que realizaram ao traçado conseguindo mesmo a melhor volta em corrida com 2m00.083s.

Na segunda corrida, com mais temperatura mas igualmente em ritmo mais veloz como atestam as 29 voltas realizadas pelos primeiros classificados, Pinheiro voltou a estar em destaque ao volante do Ligier do Team Virage e foi na segunda posição que cruzou a linha de meta, desta feita a pouco mais de 11 segundos do vencedor, prestação que coloca a equipa com o número 60 na segunda posição das Ligier European Series quando faltam ainda cumprir três rondas duplas (seis corridas) até ao final da época. Um segundo lugar na geral que poderia ser bem diferente não fosse o abandono em Le Mans aquando da segunda prova do calendário.

‘Foi um fim-de-semana exigente do ponto de vista físico e técnico. As temperaturas muito elevadas que se fizeram sentir foram um adversário de respeito mas conseguimos rapidamente encontrar um bom ritmo e no final os dois segundos lugares mostram que somos candidatos a vencer esta competição. O abandono em Le Mans esconde um pouco o nosso real valor no pelotão, mas temos ainda seis corridas pela frente e não vamos baixar os braços até recebermos a derradeira bandeira de xadrêz do ano.’ comentou o único piloto português presente na competição.

A próxima prova está agendada para o final do mês de Agosto no circuito espanhol do Motorland em Aragón e Bernardo Pinheiro quer continuar a senda positiva de resultados aos comandos do Ligier que serve de base a esta competição, um protótipo que utiliza um motor Ford V6 com 3.7 litros de capacidade e que debita 385 cavalos ás 7.000rpm. Com chassis monocoque em carbono este Ligier JS P4 ‘nasceu’ em 2018 e tem sido uma escola para muitos pilotos que querem inscrever o seu nome nos escalões maiores da resistência a nível europeu e mesmo mundial.